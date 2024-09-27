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Главные новости недели с 23 по 27 сентября 2024 года

Итоги недели с 23 по 27 сентября 2024 года: самые важные новости, ключевые события и происшествия последних дней. Рассказываем, что произошло в России, Украине и мире за прошедшую неделю, в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 23 по 27 сентября 2024 года.

Россия вносит изменения в ядерную доктрину

Источник: РИА "Новости"

Россия обновляет ядерную доктрину, адаптировав ее к нынешним реалиям. Президент Владимир Путин отметил, что использование ядерного оружия останется крайней мерой защиты суверенитета, а ядерная триада — гарантией безопасности и стратегического паритета.

Госдума приняла закон об отправке подсудимых на военную операцию

Госдума приняла законопроект, позволяющий прекращать уголовное преследование подсудимых при заключении контракта на военную службу в период мобилизации или военного положения, по ходатайству командования воинской части.

Трамп заявил, что Украины больше нет

Источник: Reuters

Дональд Трамп заявил, что на восстановление Украины не хватит денег даже при глобальной поддержке. Он обвинил Байдена и Харрис в усугублении конфликта и отметил, что Украине стоило пойти на уступки России до февраля 2022 года.

В Госдуму внесли законопроект о запрете публичной пропаганды чайлдфри

В Госдуму внесен законопроект о запрете пропаганды бездетности, сообщили в пресс-службе «Единой России». Документ квалифицирует продукцию, формирующую негативное отношение к семье и детям, как деструктивную. Санкции за нарушения будут аналогичны действующим по другим законам о пропаганде, отметила депутат Эльвира Аиткулова.

Умерла британская актриса Мэгги Смит

Источник: AP 2023

Актриса Мэгги Смит ушла из жизни в возрасте 89 лет. Она известна по ролям в «Аббатстве Даунтон» и «Гарри Поттере». О смерти актрисы сообщили ее сыновья. Она скончалась в больнице в окружении близких.