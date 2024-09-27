Главные новости недели с 23 по 27 сентября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 23 по 27 сентября 2024 года.
Россия вносит изменения в ядерную доктрину
Россия обновляет ядерную доктрину, адаптировав ее к нынешним реалиям. Президент Владимир Путин отметил, что использование ядерного оружия останется крайней мерой защиты суверенитета, а ядерная триада — гарантией безопасности и стратегического паритета.
Госдума приняла закон об отправке подсудимых на военную операцию
Госдума приняла законопроект, позволяющий прекращать уголовное преследование подсудимых при заключении контракта на военную службу в период мобилизации или военного положения, по ходатайству командования воинской части.
Трамп заявил, что Украины больше нет
Дональд Трамп заявил, что на восстановление Украины не хватит денег даже при глобальной поддержке. Он обвинил Байдена и Харрис в усугублении конфликта и отметил, что Украине стоило пойти на уступки России до февраля 2022 года.
В Госдуму внесли законопроект о запрете публичной пропаганды чайлдфри
В Госдуму внесен законопроект о запрете пропаганды бездетности, сообщили в пресс-службе «Единой России». Документ квалифицирует продукцию, формирующую негативное отношение к семье и детям, как деструктивную. Санкции за нарушения будут аналогичны действующим по другим законам о пропаганде, отметила депутат Эльвира Аиткулова.
Умерла британская актриса Мэгги Смит
Актриса Мэгги Смит ушла из жизни в возрасте 89 лет. Она известна по ролям в «Аббатстве Даунтон» и «Гарри Поттере». О смерти актрисы сообщили ее сыновья. Она скончалась в больнице в окружении близких.