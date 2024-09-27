Влияют ли регулируемые батареи на оплату отопления

Как пояснили в компании, предоставление услуг по теплоснабжению определяется по санитарной норме. Согласно норме теплоснабжение определяется по температуре воздуха в помещении, а не по наличию радиаторов. Главное — обеспечить нужную температуру внутри, а тепло может поступать не только от радиаторов, но и от других источников. Например, тепло может передаваться через стены от соседних помещений, где температура выше, или от труб отопления, которые проходят по дому.
— Все вышеуказанные источники тепловыделений внутри контура дома, в том числе относящиеся к общедомовым потерям тепла, позволяют поддерживать внутреннюю температуру в помещениях на уровне санитарных норм даже при условии отключения и/или демонтажа отопительных приборов. Таким образом, теплопотребление, зафиксированное общедомовым прибором учета, делится между всеми собственниками помещений и квартир жилого дома соразмерно занимаемой площади.
Тарифы по снабжению тепловой энергией:
- с приборами учета тепловой энергии — 3 557,60 тенге/Гкал (с учетом НДС);
- без приборов учета тепловой энергии — 4 279,64 тенге/Гкал (с учетом НДС);
- для проживающих в ветхих, аварийных жилых помещениях, домах барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии — 3 566,37 тенге/Гкал (с учетом НДС).