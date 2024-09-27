Влияют ли регулируемые батареи на оплату отопления

Как пояснили в компании, предоставление услуг по теплоснабжению определяется по санитарной норме. Согласно норме теплоснабжение определяется по температуре воздуха в помещении, а не по наличию радиаторов. Главное — обеспечить нужную температуру внутри, а тепло может поступать не только от радиаторов, но и от других источников. Например, тепло может передаваться через стены от соседних помещений, где температура выше, или от труб отопления, которые проходят по дому.