В некоторых школах Башкирии внедрили вариативное меню

Это значит, что теперь ученики смогут выбирать блюда на свой вкус. Меню составлено с учетом всех необходимых требований и согласовано с Роспотребнадзором.
Проект уже реализуется в 35 муниципальных районах республики, а с 1 октября к ним присоединятся Уфа и Сибай. Общий обхват составит 42 муниципалитета. В целом, планируем охватить порядка 100 тысяч детей.
«Считаю, что вариативное меню — это не просто новый подход к питанию в школах, это еще один шаг к формированию здоровых привычек у подрастающего поколения».
Ранее сообщалось, что в школах Башкирии планируют внедрить вариативное питание для старшеклассников.