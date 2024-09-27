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В некоторых школах Башкирии внедрили вариативное меню

С этого учебного года в некоторых школах республики внедрили вариативное меню, сообщил в соцсетях министр торговли РБ Алексей Гусев.

Источник: пресс-служба правительства РБ


Это значит, что теперь ученики смогут выбирать блюда на свой вкус. Меню составлено с учетом всех необходимых требований и согласовано с Роспотребнадзором.

Проект уже реализуется в 35 муниципальных районах республики, а с 1 октября к ним присоединятся Уфа и Сибай. Общий обхват составит 42 муниципалитета. В целом, планируем охватить порядка 100 тысяч детей.

«Считаю, что вариативное меню — это не просто новый подход к питанию в школах, это еще один шаг к формированию здоровых привычек у подрастающего поколения».

отметил Алексей Гусев

Ранее сообщалось, что в школах Башкирии планируют внедрить вариативное питание для старшеклассников.

образование