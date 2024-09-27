В некоторых школах Башкирии внедрили вариативное меню



Это значит, что теперь ученики смогут выбирать блюда на свой вкус. Меню составлено с учетом всех необходимых требований и согласовано с Роспотребнадзором.



Проект уже реализуется в 35 муниципальных районах республики, а с 1 октября к ним присоединятся Уфа и Сибай. Общий обхват составит 42 муниципалитета. В целом, планируем охватить порядка 100 тысяч детей.

