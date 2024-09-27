Глава отдела СК по Таганрогу подал апелляцию на свой арест

Руководитель следственного отдела СК по Таганрогу подал апелляцию на решение об аресте. Информация об этом появилась в электронной картотеке Басманного суда Москвы.
По данным инстанции, решение о предварительной мере пресечения было обжаловано 27 сентября, то есть сегодня.
Напомним, накануне главу таганрогского следственного отдела отправили под стражу в связи с делом о посредничестве при взяточничестве. По данным УФСБ, в марте 2023 года подозреваемый во время личной встречи получил от бизнесмена 2 млн рублей для последующей передачи «неустановленному правоохранителю».