Глава отдела СК по Таганрогу подал апелляцию на свой арест

Напомним, накануне главу таганрогского следственного отдела отправили под стражу в связи с делом о посредничестве при взяточничестве. По данным УФСБ, в марте 2023 года подозреваемый во время личной встречи получил от бизнесмена 2 млн рублей для последующей передачи «неустановленному правоохранителю».