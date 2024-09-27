РусГидро и VK WorkSpace подписали меморандум о сотрудничестве

Первая в Россия и третья в мире компания в отрасли гидроэнергетики РусГидро и коммуникационная платформа для бизнеса WorkSpace подписали меморандум о сотрудничестве. В его рамках РусГидро переведет десятки тысяч работников на облачную версию VK WorkSpace.
Коммуникационная платформа для бизнеса VK WorkSpace включает в себя корпоративную почту, мессенджер, систему видеоконференций, облачное хранилище со встроенным online-редактором документов. Все это позволит сотрудникам компании РусГидро решать задачи в едином пространстве и не переключаться между приложениями.
В РусГидро заявили, что на первом этапе на облачную версию платформы будет переведено 20 тысяч сотрудников, а к концу 2025 года общее количество пользователей VK WorkSpace должно достигнуть 40 тысяч человек.
Директор департамента цифровых технологий и цифрового развития РусГидро Сергей Хомяков рассказал, что сотрудничество с VK Tech (вендор корпоративного программного обеспечения) — это отличная возможность быстрой миграции на российскую платформу и масштабирования проекта. По его словам, в РусГидро будут внедряться проверенные опытом на рынке цифровые решения, которые помогут «в автоматизации кадрового документооборота, развитии облачной инфраструктуры, усовершенствовании коммуникационной среды».
Павел Гонтарев, управляющий директор VK Tech отметил, что команда платформы готова оказать поддержку коллегам в адаптации и масштабировании технологий ради усовершенствования процессов.
Меморандум был подписан в рамках Российской энергетической недели.