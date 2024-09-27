Прохладно и почти без осадков: какой будет погода в Казахстане 28 сентября

Только в горных районах юго-востока и востока страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов ожидаются — осадки (дождь, снег). По республике ожидаются усиление ветра, в ночные и утренние часы — туман.
Ночью на севере, юге, предгорных районах Алматинской, на севере, в горных районах Жамбылской, на севере, в центре Жетысуской ожидаются заморозки 2−3 градуса, на севере Западно-Казахстанской областей сохраняются заморозки 2 градуса.
В Актюбинской, Карагандинской, на востоке Улытауской, на востоке Жетысуской, на севере Западно-Казахстанской, на северо-западе Кызылординской, на юго-западе, юго-востоке Жамбылской, на западе, юге, в центре Восточно-Казахстанской, на юге, в центре Костанайской, на востоке, в центре Абайской областей сохранится, на востоке Мангистауской области ожидается высокая пожарная опасность.
В Мангистауской, Атырауской, Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Ұлытауской, на юге Абайской, на западе, севере, в центре области Жетысуской, на западе, востоке Карагандинской, на западе, юге, в центре Актюбинской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Погода в мегаполисах.
Астана: переменная облачность, ночью и утром дождь. Ветер северо-западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 4−6, днем 15−17 тепла.
Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер 0−5 м/с. Температура воздуха ночью 2−4 тепла, на поверхности почвы заморозки 2 градуса, днем 13−15 тепла.
Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8−13, порывы 15−20, временами 23 м/с. Температура воздуха ночью 8−10, днем 21−23 тепла.