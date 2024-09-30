Россияне рассказали, что думают о запрете идеологии чайлдфри

Более половины участников опроса считают, что в настоящее время стоит заводить детей: 40% заявили, что заводить детей определенно стоит, 16% — что скорее стоит, чем не стоит. Противоположного мнения придерживается каждый пятый: 12% считают, что сейчас детей заводить определенно не стоит, 11% — что скорее не стоит. Около 14% не имеют определенного мнения.