Россияне рассказали, что думают о запрете идеологии чайлдфри

Половина участников опроса (51%) следила за темой разработки запрета пропаганды идей чайлдфри, около четверти (28%) что-то слышали о теме, а каждый пятый (18%) впервые узнал о нововведениях из опроса. О самой идеологии отказа от деторождения знают 60% респондентов, что-то слышали 30% и лишь 9% ничего не слышали о чайлдфри.
Чуть менее половины читателей положительно относятся к инициативе запрета пропаганды чайлдфри: 34% оценили изменения в законодательстве определенно положительно, 13% — скорее положительно, чем отрицательно. Около половины участников опроса придерживаются противоположного мнения: 21% заявили об определенно отрицательном отношении, 12% — о скорее отрицательном, чем положительном. Примерно 20% россиян не имеют определенного мнения или затруднились с ответом.
57% опрошенных состоят в браке, 17% холосты, 12% разведены, 7% находятся в отношениях. 50% участников опроса желают завести детей, около трети (30%) не хотят становиться родителями, пятая часть (20%) затрудняется ответить. На данный момент совместно с 43% респондентов не проживает ни одного ребенка, с 27% проживает 1 ребенок, со схожим количеством респондентов (27%) проживает два ребенка и больше.
Более половины участников опроса считают, что в настоящее время стоит заводить детей: 40% заявили, что заводить детей определенно стоит, 16% — что скорее стоит, чем не стоит. Противоположного мнения придерживается каждый пятый: 12% считают, что сейчас детей заводить определенно не стоит, 11% — что скорее не стоит. Около 14% не имеют определенного мнения.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект о запрете пропаганды бездетности (чайлдфри). Документ классифицирует материалы, пропагандирующие чайлдфри, как деструктивные, направленные против семьи и деторождения. За нарушение закона предполагаются штрафы: до 400 тысяч рублей для физических лиц и до 5 миллионов рублей для юридических. Инициаторами документа стали депутаты ГД от «Единой России».