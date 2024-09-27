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Татьяна Ткачук раскрыла, почему «Моя Мишель» выпускает новую музыку альбомами

Вокалистка коллектива Татьяна Ткачук объяснила Звук Медиа, что не воспринимает проект как бизнес.

Источник: Звук

Вокалистка коллектива Татьяна Ткачук объяснила Звук Медиа, что не воспринимает проект как бизнес.

Сейчас в индустрии все чаще выпускают музыку отдельными синглами. Нередко обсуждается, что формат альбома изжил себя и артистам проще раз в определенное время представлять общественности отдельные песни. «Моя Мишель» не планируют так поступать.

«Мы пишущая группа, и для нас это не бизнес… Мы все еще продолжаем заниматься творчеством, поэтому и пишем альбомы. А синглы — это для тех, кто только деньги зарабатывает», — поразмышляла Татьяна после своего выступления на «Живом Завтраке с Бригадой У» от «Европы Плюс».

Летом коллектив анонсировал новую пластинку «Ангелы и не очень». К одному из синглов для релиза был снят клип «Облака». Ткачук рассказала Звук Медиа, с какими экстремальными сложностями пришлось столкнуться во время съемок.