Когда отмечается еврейский Новый год и какой год наступит по иудейскому календарю

«Мы, [иудеи], считаем, что это день, когда Господь начинает новый цикл и определяет судьбу нашего мира и каждого из нас на целый год вперед. Это очень важный для нас момент — этот день считается Судным днем, когда Творец этого мира оценивает поступки каждого из нас за весь отчетный период и выносит как бы приговор на следующий год», — рассказал раввин «Газете.Ru».