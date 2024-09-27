Певице Аврил Лавин исполнилось 40 лет

Эта теория возникла в 2005 году, но широкое распространение получила в 2011-м благодаря бразильскому блогу Avril Está Morta, что буквально переводится как «Аврил мертва». Интересно, что в первой строчке первого поста автор блога признается, что все это — выдумка: «Этот блог был создан, чтобы показать, как теории заговора могут выглядеть правдивыми». Тем не менее многие читатели все равно приняли версию о смерти Лавин за чистую монету, поверив в ее доказательства. Спустя годы о «гибели» популярной певицы прознали многие поклонники не только самой артистки, но и поп-музыки в целом — и некоторые также сочли ее истинной.