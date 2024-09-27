На Apple TV+ вышла комедия «Одинокие волки» с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом

Лет, собственно, 16 назад «Одиноких волков», во-первых, снимал бы не Уоттс, а во-вторых, они явно стали бы такой же примерно классикой, как «Друзья Оушена» и «После прочтения сжечь». Но мир и индустрия с тех пор заметно поменялись, так что сейчас будущее ленты кажется менее радужным. Apple в силу трусости, например, передумала устраивать картине широкий прокат и дропнула ее на стриминг спустя неделю демонстрации в ограниченном числе кинотеатров — причем Клуни с Питтом отдали часть зарплаты, чтобы сохранить хотя бы какой-то театральный релиз; так сказать, порешали вопросик. Ложкой меда в этой бочке дегтя служат озвученные планы на сиквел (хочется верить, там уже никто трусить не станет и фильм будет гордо называться «Wolf$»). Ну и, поговаривают, сценарий «Четырнадцати друзей Оушена» уже написан — как пелось у одной хорошей группы, сколько волка ни корми, ему все мало.