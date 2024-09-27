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В одной из больниц Ростова выявили санитарно-эпидемиологические нарушения

В Ростове-на-Дону после вмешательства прокуратуры устранены нарушения в детской поликлинике.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону в детской поликлинике выявили санитарно-эпидемиологические нарушения. Об этом сообщили в региональном ведомстве 27 сентября.

Правоохранители выяснили, что в медучреждении уборка помещений проводилась с нарушением санитарно-эпидемиологических норм. При этом руководством поликлиники меры к устранению нарушений не принимались.

— Прокурором в адрес главного врача медицинского учреждения внесено представление. По результатам его рассмотрения нарушения устранены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, — говорится в сообщении ведомства.

Все материалы направили в уполномоченный орган для принятия решения о привлечении виновных к административной ответственности.