В одной из больниц Ростова выявили санитарно-эпидемиологические нарушения

В Ростове-на-Дону в детской поликлинике выявили санитарно-эпидемиологические нарушения. Об этом сообщили в региональном ведомстве 27 сентября.
Правоохранители выяснили, что в медучреждении уборка помещений проводилась с нарушением санитарно-эпидемиологических норм. При этом руководством поликлиники меры к устранению нарушений не принимались.
— Прокурором в адрес главного врача медицинского учреждения внесено представление. По результатам его рассмотрения нарушения устранены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, — говорится в сообщении ведомства.
Все материалы направили в уполномоченный орган для принятия решения о привлечении виновных к административной ответственности.