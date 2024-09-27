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Роспотребнадзор планирует изучить эффективность противогриппозных вакцин

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Углубленное изучение эффективности противогриппозных вакцин, в том числе в отношении отдельных антигенов, планируется организовать в России, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Источник: © РИА Новости

В пятницу под председательством руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой состоялось расширенное заседание коллегии о проблемных вопросах при организации эпидемиологического надзора за гриппом и ОРВИ и путях их решения.

«Предложен ряд мер, направленных как на решение текущих задач, связанных с эпидемиологической ситуацией, так и на предупреждение соответствующих рисков. Так, планируется организовать углубленное изучение эффективности противогриппозных вакцин, в том числе в отношении отдельных антигенов», — говорится в сообщении.

Кроме того, будет проводиться системная просветительская работа по вопросам приверженности иммунопрофилактике гриппа, а также плановые исследования материала от дикой и домашней птицы и людей, находящихся с ней в контакте, отметили в ведомстве.

здоровье
Роспотребнадзор