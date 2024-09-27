ТЦ за 1,6 млрд рублей, комплекс с видом на Дон, Дом быта и баня: Власти Ростова рассмотрели перспективные инвестпроекты

В пятницу, 27 сентября, в Ростова-на-Дону прошел Совет по инвестициям под председательством главы администрации города Алексея Логвиненко. Участники рассмотрели несколько интересных и перспективных для донской столицы бизнес-проектов в самых разных сферах. Примечательно, что три из них будут воплощены в новых микрорайонах города.
19-ЭТАЖНЫЙ БИЗНЕС-ЦЕНТР ПОЯВИТСЯ В 2028 ГОДУ.
Так, самый капиталоемкий проект — строительство третьей очереди торгово-развлекательного комплекса «Мегамаг» стоимостью 1,6 миллиарда рублей. Инициирует масштабное строительство компания «Инвестгрупп».
— Сейчас идет оформление разрешения на строительство. 19-этажный бизнес-центр площадью свыше 21 тысячи квадратных метров должен появиться на улице Пойменной в 2028 году, — уточнил Алексей Логвиненко. — По словам представителя инвестора, размещение бизнес-центра в левобережной зоне благоприятно скажется на уменьшении транспортной нагрузки на центр города, а также сгладит эффект маятниковой миграции жителей Батайска, Азова и других населенных пунктов через мосты и центральную часть Ростова.
СЕМЕЙНЫЙ УГОЛОК С ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА ДОН.
И это не единственный инвестор, готовый развивать свой бизнес на левом берегу Дона. Так, еще один, уже в статусе индивидуального предпринимателя, собирается вложить 350 миллионов рублей в строительство на улице Левобережной современного концептуального развлекательного комплекса с семейной зоной и с панорамным видом с крыши на реку Дон.
— Как рассказал руководитель проекта, это будет современный комплекс, который смогут посещать от 1,5 тысячи человек в сутки, — проинформировал глава. — Строение должно органично вписаться в общий ансамбль нового Левобережного парка и стать ярким местом притяжения горожан и гостей донской столицы.
По словам Алексея Логвиненко, на этот объект сейчас оформляется разрешение на строительство, а запустить комплекс в эксплуатацию инвестор планирует уже в 2025 году.
ДОМ БЫТА И БАНЯ.
Другой индивидуальный предприниматель собирается построить двухэтажный Дом Быта в Александровке, по улице Вересаева, 101/8.
— Это будет центр по оказанию широкого спектра бытовых услуг для набирающего силу нового микрорайона. На площади более 3,5 тысячи квадратных метров разместятся свадебный салон, ремонтная мастерская, пункт приема химчистки, специализированный центр по обслуживанию бытовой техники.
Известно, что стоимость инвестпроекта оценивается в 257 млн рублей. Предприниматель приобрел в собственность земельный участок и собирается начать строительство уже весной 2025 года и в этом же году его сдать.
А четвертый проект будет актуален для Первомайского района города. Это реконструкция общественной бани на улице Веры Пановой, 31. Место пользуется популярностью у местных жителей, но давно обветшало. И собственник готов вложить в обновление банного комплекса 500 миллионов рублей. В трехэтажном здании разместятся семейное и мужское отделения, бассейн, летняя терраса, парикмахерская, кухня и кафе. Инвестпроект находится еще на стадии проектирования. Приступить к его реализации должны в следующем году, чтобы принять первых посетителей уже через два года.
— Все проекты, которые мы рассмотрели на Совете, для нас чрезвычайно важны, и мы окажем всестороннюю помощь инвесторам, чтобы задуманное обязательно было воплощено в жизнь, — отметил Алексей Логвиненко. — После реализации инициатив город получит почти 1400 новых рабочих мест, а среднегодовые налоговые отчисления в бюджеты всех уровней превысят 250 млн рублей.
На улице Веры Пановой за полмиллиарда обновят общественную баню. Фото: пресс-служба администрации Ростова.