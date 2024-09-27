ТЦ за 1,6 млрд рублей, комплекс с видом на Дон, Дом быта и баня: Власти Ростова рассмотрели перспективные инвестпроекты

А четвертый проект будет актуален для Первомайского района города. Это реконструкция общественной бани на улице Веры Пановой, 31. Место пользуется популярностью у местных жителей, но давно обветшало. И собственник готов вложить в обновление банного комплекса 500 миллионов рублей. В трехэтажном здании разместятся семейное и мужское отделения, бассейн, летняя терраса, парикмахерская, кухня и кафе. Инвестпроект находится еще на стадии проектирования. Приступить к его реализации должны в следующем году, чтобы принять первых посетителей уже через два года.