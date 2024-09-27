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В Ростове мужчина подрался со знакомым и украл его телефон

В Ростове-на-Дону мужчина подрался со знакомым и украл его телефон.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону мужчина подрался со знакомым и украл его телефон. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

Согласно опубликованной информации, между мужчинами произошел конфликт. В какой-то момент один из них замахнулся и ударил оппонента кулаком. После этого он забрал у него телефон и скрылся с места происшествия. Пострадавший обратился в полицию с заявлением.

Позже правоохранители задержали подозреваемого, а украденный телефон вернули владельцу. В отношении него возбудили дело по статье «Грабеж».