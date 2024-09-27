МЧС: после взрывов на АЗС в Махачкале погибли 10 человек, 21 пострадал

«На месте происшествия я не находилась, просто разговаривала по видео с племянницей, которая проживает рядом с этой заправкой. В тот момент произошел взрыв. Дом сильно пошатнулся, дети испугались очень. От испуга у нее ноги отказали, встать не может, плачет. Есть жертвы, скорая и пожарные сейчас там оказывают помощь. Дороги перекрыты», — рассказала женщина.