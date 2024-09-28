Что можно и нельзя делать в день Никиты Репореза 28 сентября на Гусятник

Православная церковь 28 сентября вспоминает святого Никиту Готфского. В народе отмечают день Никиты Репореза. Все дело в том, что в указанный день было принято выкапывать репу, а также готовить из нее различные блюда. Однако у праздника есть еще одно название — Никита Гусятника. Это связано с тем, что святой считается покровителем гусей.
Что нельзя делать 28 сентября
Запрещено совершать незапланированные покупки. Согласно приметам, они могут спровоцировать финансовые трудности. Не следует проводить день в одиночестве, так как на долгое время можно остаться одному. Кроме того, день не подходит для того, чтобы проводить его у открытых водоемов. Незамужним девушкам нельзя смотреть на улетающих гусей, чтобы не остаться без жениха до весны.
Что можно делать 28 сентября
По традиции, в указанный день планируют переезды на новое место жительства. Также день проходит, чтобы поменять работу. Рекомендуется на рабочем месте сделать перестановку.
Согласно приметам, дождь 28 сентября предвещает позднюю весну. Большое количество муравейников в лесу говорит про холодную зиму. В том случае, если гусь поднял лапу, то ждали похолодания, а если гусь плещется в воде, то потеплеет.