Что можно и нельзя делать в день Никиты Репореза 28 сентября на Гусятник

Запрещено совершать незапланированные покупки. Согласно приметам, они могут спровоцировать финансовые трудности. Не следует проводить день в одиночестве, так как на долгое время можно остаться одному. Кроме того, день не подходит для того, чтобы проводить его у открытых водоемов. Незамужним девушкам нельзя смотреть на улетающих гусей, чтобы не остаться без жениха до весны.