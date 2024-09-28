Останутся наши следы: какие премьеры сериалов ждут нас в октябре

С этого момента начинается путешествие эксцентричной парочки — бой-бабы и истеричного эксцентрика — по хайвеям и мегаполисам под монотонный дорожный саундтрек. Чтобы зрители совсем уж безошибочно вспомнили «Брата-2», Анна бреет голову и носит короткую блестящую курточку а-ля Мэрилин в исполнении Дарьи Юргенс. На эту роль вполне подошла бы жертва японской секс-мафии Надя, но вот беда, Аня и Надя — это одна и та же актриса Алена Михайловна («Чики»), так что совмещать сестер в одном кадре лучше бы пореже, да и Надю еще спасти надо, а на это одной серии не хватит. Увы, на Данилу Багрова боец Надя не тянет: мертвящую эффективность самопального обреза она заменяет размашистой истерикой с блатным надрывом: «Да я пол-Японии проехала!» А всей той Японии — 2,7 тыс. км, половинка — как из Москвы в Питер и обратно прокатиться на уикенд, ничего особенного. Делов-то.