Останутся наши следы: какие премьеры сериалов ждут нас в октябре

В наступающем месяце зрителей ждут сразу несколько многообещающих премьер. Так, на экраны в октябре выйдет триумфатор Венецианского кинофестиваля — сериал «Все совпадения неслучайны», триллер Альфонсо Куарона по бестселлеру Рени Найт, канал Wink сериалом «Подростки в космосе» возрождает популярный жанр тинэйджерских космических саг с участием трудных подростков, а Владимир Мирзоев представит свою экранизацию «Преступления и наказания» в современном антураже. О лучших телепремьерах октября рассказывают «Известия».
Сестры-близняшки Аня и Надя Вдовины выросли во владивостокском детдоме, после которого их пути разошлись. Аня пробивала себе дорогу кулаками на ринге, став бойцом ММА, а Надя сумела уехать на поиски счастья в Японию — наверное, просто повезло. Впрочем, ненадолго: наивная блондинка оказывается в рабстве у жестоких якудза. Получив клич о помощи, Анна не колеблется. Подхватив своего бывшего (Юрий Колокольников — «Мастер и Маргарита»), пользующегося непонятной популярностью среди жителей страны Восходящего солнца, она отправляется на помощь сестре.
С этого момента начинается путешествие эксцентричной парочки — бой-бабы и истеричного эксцентрика — по хайвеям и мегаполисам под монотонный дорожный саундтрек. Чтобы зрители совсем уж безошибочно вспомнили «Брата-2», Анна бреет голову и носит короткую блестящую курточку а-ля Мэрилин в исполнении Дарьи Юргенс. На эту роль вполне подошла бы жертва японской секс-мафии Надя, но вот беда, Аня и Надя — это одна и та же актриса Алена Михайловна («Чики»), так что совмещать сестер в одном кадре лучше бы пореже, да и Надю еще спасти надо, а на это одной серии не хватит. Увы, на Данилу Багрова боец Надя не тянет: мертвящую эффективность самопального обреза она заменяет размашистой истерикой с блатным надрывом: «Да я пол-Японии проехала!» А всей той Японии — 2,7 тыс. км, половинка — как из Москвы в Питер и обратно прокатиться на уикенд, ничего особенного. Делов-то.
Давненько не видно было отроков во Вселенной — по крайней мере, на отечественных экранах. А ведь традиция есть, и весьма достойная — от «Москвы — Кассиопеи» до «Гостьи из будущего», не забывая и собственно «Отроков» Ричарда Викторова. Что ж, хорошую традицию не грех возобновить. В сериале «Подростки в космосе» шестеро юношей и девушек отправляются в глубины галактики, чтобы спасти планету от экологической катастрофы. Они такие разные — от трудного подростка с рабочей окраины до дочери знаменитого космонавта в поисках справедливости — но всем им предстоит пройти жесткий отбор, ведь в космос отправятся лишь шестеро лучших.
Впрочем, всё самое главное произойдет еще на Земле: в разношерстном коллективе из полутора десятков тинейджеров почти каждый преследует собственные тайные цели, и им наверняка удастся достигнуть успеха.
«Подростки в космосе» собрали впечатляющий ансамбль молодых звезд экрана, уже известных зрителю по популярным сериалам: юных кандидатов в космические путешественники сыграли Денис Косиков («На автомате»), Софья Аржаных («Цикады»), Лев Зулькарнаев («Слово пацана»). По словам артистов, новый сериал будет напоминать смесь «Голодных игр» со стилистикой киберпанка.
Она живет в общине староверов в жарких душных джунглях Аргентины, где поколение за поколением выходцы из далекой России сохраняют уклад жизни предков. Он — полицейский-иммигрант, плохой коп, у которого предупредительный выстрел идет в лучшем случае вторым. Она говорит с Богом языком старых молитв, он богохульствует, громя очередной притон. Они такие разные — но им суждено быть вместе, несмотря на то, что злодеи стремятся отнять у них жизнь, а близкие не оставляют права на жизнь их любви.
Слезливые южноамериканские сериалы, где любовь рифмуется с кровью, а экзальтированные зрительницы ждут уж рифмы «розы» и непременно дожидаются ближе к прянично-свадебному финалу, в России никогда не теряли популярности. Режиссер Сергей Мокрицкий («Черновик», «Битва за Севастополь») наконец-то сделал давно напрашивавшийся шаг вперед, скрестив русскую сермяжную глубинку с бурей бразильских страстей. Первооткрывателю — лавры: сериал наверняка найдет своего зрителя. Уж зрительницу-то — точно.
Безумный режиссер (Химеш Патель — «Довод») и его команда пытаются снимать очередной фильм о мужчинах в трико, спасающих мир. Но дело не идет: создатели все как один ненавидят супергеройское кино, на съемочной площадке царит хаос, дубли один за другим летят в мусорную корзину, и, кажется, фильм уже обречен на провал. Однако герой Пателя с упорством маньяка толкает съемки к финалу — он слишком много заплатил за свой звездный шанс, чтобы так бездарно упустить его из-за такой мелочи, как пожар на территории студии или общая бездарность сценария.
Звезды экрана и режиссуры в сериалах уже не удивляют, и все-таки некоторые события по-прежнему заставляют восхищенно вздыхать киноманов — например, известие об участии в съемках оскароносного Сэма Мендеса. Безудержный сарказм и цинизм истинного профессионала — взрывная смесь, которая с шумом и грохотом наконец-то вскроет неприглядную истину: бесконечные франшизы о суперлюдях давно уже превратились в унылую карусель компьютерных трюков, исполняемых неотличимыми друг от друга плоскими персонажами в дурацких костюмах. Так уходит эпоха, по которой уже и горевать-то некому.
Стареющий боксер проиграл свой главный бой, но не готов смириться с поражением. Он вызвал противника на повторный матч, и твердо намерен взять реванш, чтобы уйти с ринга непобежденным. Но спортивная мафия — страшная сила. Боксер и его менеджер получают многочисленные и весьма серьезные угрозы, вокруг них происходит череда таинственных преступлений. Намеки более чем прозрачны: если ветеран ринга станет биться в полную силу и сумеет выиграть матч, его жизнь под угрозой. Но отступить атлет тоже не может, ведь речь идет, фактически, об итоге всей его жизни.
Прототипом главного героя, Машины Эстебана, стал реальный аргентинский боксер Эстебан Альфредо Осуна, выступавший на рингах Южной Америки с 1960 по 1979 год. Для режиссера Гэбриела Рипштейна («Нарко») и любимых актеров Альфонсо Куарона Гаэля Гарсиа Берналя и Диего Луны, уроженцев и патриотов Мексики, сериал стал поводом со вкусом, в деталях рассказать об исторической родине. Рассказ получился тем более убедительным, что снят на ее, родины, языке: в оригинале актеры «Машины» говорят по-испански. Так что аутентичный рассказ о темных и светлых сторонах «бойцовских клубов» Южной Америки нам гарантирован.
В руки известной журналистки-расследовательницы Кэтрин Рейвенскрофт (Кейт Бланшетт) попадает странная книга, описывающая события ее собственной жизни. Ее таинственный автор оказывается невероятно осведомленным, тогда как сама Кэтрин уверена, что никогда с ним не встречалась. С этого момента ее жизнь и карьера начинают рушиться как карточный домик, шаг за шагом приближая героиню к неизбежной трагической развязке.
«Все совпадения неслучайны» были впервые представлены во внеконкурсной программе Венецианского кинофестиваля, и зал встретил картину пятиминутной овацией.
Удивляться тут, впрочем, нечему: в сериале, который режиссер Альфонсо Куарон («Гравитация») предпочитает называть многосерийным фильмом, тщательно собраны все слагаемые неизбежного успеха. В основе сценария — мировой бестселлер журналистки и сценаристки Рени Найт, а сам Куарон способен сделать триллер с саспенсом даже из сказки про репку — его «Маленькая принцесса» тому порукой. Именно режиссура Куарона придает сюжету Найт дополнительное измерение, превращая триллер в философский разговор о силе слова, виртуализации реальности и опасности «культуры отмены». И, конечно, великолепная Кейт Бланшетт прекрасно справляется с задачей, отыгрывая подтексты и полутона.
Экранизация классики — задача амбициозная, требующая смелости встать вровень с великими — и дерзости выразить через них современные вопросы и чаяния. Впрочем, режиссеру Владимиру Мирзоеву такой смелости не занимать. Игра в классиков — его излюбленный жанр: еще в 2011-м он экранизировал пушкинского «Бориса Годунова», перенеся действие в наши дни, а в недавнем сериале «Внутри убийцы» столь же решительно перекроил географию событий, транспортировав историю израильского писателя Майка Омера в современный Санкт-Петербург.
Теперь пришел через Федора нашего Михайловича. В интерпретации Мирзоева Раскольников (Иван Янковский — «Слово пацана») становится студентом-хипстером, Сонечка Мармеладова (Алена Михайлова — «Чики») сверкает взглядом профессиональной модели, а старуха-процентщица Алена Ивановна в невозможно стильном исполнении Елы Санько занимается выдачей микрокредитов. Хипстерская трепетность и городское безумие, конь в переулке и купание в пальто, но уже не коня: старшеклассники непременно проникнутся как минимум на «четыре» по сочинению.