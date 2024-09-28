Семье в Германии грозит тюремный срок за трансляцию «России 1» и RT в интернете

Кроме того, Госдепартамент ужесточил условия работы «России сегодня» и ее дочерних предприятий, определив их статус как «зарубежные миссии». Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется информировать ведомство о работающем в США персонале и имуществе.