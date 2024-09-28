Солнечные выходные пришли в Приморье

По информации Примдигромета, во Владивостоке сегодня, 28 сентября, без осадков, температура воздуха будет в пределах +18…+20 °C. Ветер северный, умеренный, 6…11 м/с, во второй половине сменится на юго-восточный, порывистый до 14 м/с.