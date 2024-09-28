Солнечные выходные пришли в Приморье

В субботу и воскресенье, 28 — 29 сентября, в Приморье без осадков, температура воздуха до +23 °C. Последние выходные сентября порадуют теплой погодой перед наступление по-настоящему осенних температур, сообщает ИА PrimaMedia.
По информации Примдигромета, во Владивостоке сегодня, 28 сентября, без осадков, температура воздуха будет в пределах +18…+20 °C. Ветер северный, умеренный, 6…11 м/с, во второй половине сменится на юго-восточный, порывистый до 14 м/с.
По краю в субботу, 28 сентября, без осадков, температура воздуха в пределах +21…+26 °C, на побережье +15…+20 °C. Ветер южный, умеренный, 6…11 м/с.
В воскресенье сохранится солнечная погода.
Температура воды в Амурском заливе +17°C, в заливе Находка +16°C, в заливе Посьета +19°C.
Неделя завершается теплыми и приятными выходным. Пока солнце греет по-летнему ловите теплые деньки. Спешите отдохнуть, на предстоящей рабочей неделе синоптики обещают осадки и осеннюю слякоть.