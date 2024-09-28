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Оцениваем, как выглядит Амурский утес в Хабаровске спустя время после реставрации

Ремонт на одной из главных достопримечательностей туристического Хабаровска наконец-то завершен, строительные леса сняты, и жители города и его гости снова могут любоваться великолепными видами Амура, открывающимися со смотровой площадки.

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Сооружение, построенное Петром Стариковым, впоследствии ставшим главным архитектором Ялты, на месте хижины местных шаманов, избавилось от облезлой штукатурки и отваливающейся плитки, на улице появились столики летнего кафе и исчезли «замки любви» с заборчика.

А вот что осталось неизменным — место силы фанатов армейских клубов. Недавно торсида ЦСКА приезжала на берега Амура и, надо полагать, была немало удивлена, что с трубы исчезли их наклейки. И, мало того, появились стикеры «Спартака». Однако армейцы быстро восстановили статус-кво, аккуратно наклеив новые поверх конкурентов.

Смотрим фотографии и оцениваем новый ремонт на отреставрированном утесе, и насколько он сохранился после открытия.

архитектура