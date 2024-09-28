Трентон
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отцу 16 детей вручили почетный знак «Признание» в Иркутске

Почетный знак «Признание» вручили лауреатам в День Иркутской области.

Источник: Комсомольская правда

Торжественная церемония награждения состоялась в региональном Законодательном Собрании в большой праздник — День Иркутской области. Почетные знаки «Признание» первого губернатора региона Юрия Абрамовича Ножикова были вручены сибирякам 27 сентября председателем областного парламента Александром Ведерниковым.

— Идея награждения жителей региона Почетным знаком «Признание» принадлежит Людмиле Михайловне Берлиной, — напомнил Александр Ведерников. — Людмила Михайловна хотела, чтобы награду получали простые люди, труд которых не всегда слишком заметен. И сегодня мы вручаем Почетный знак именно таким жителям Приангарья. Особенно важно, что в Год семьи награды удостоены люди, посвятившие свою жизнь детям.

Так, награду вручили многодетному отцу. К слову, Алексей и Галина Панкины воспитывают 16 детей! «Признания» удостоена Таисия Чернова, руководитель Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Братского района. В центре дети учатся независимости, чтобы быть подготовленными к самостоятельной жизни.