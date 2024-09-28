Отцу 16 детей вручили почетный знак «Признание» в Иркутске

Торжественная церемония награждения состоялась в региональном Законодательном Собрании в большой праздник — День Иркутской области. Почетные знаки «Признание» первого губернатора региона Юрия Абрамовича Ножикова были вручены сибирякам 27 сентября председателем областного парламента Александром Ведерниковым.
— Идея награждения жителей региона Почетным знаком «Признание» принадлежит Людмиле Михайловне Берлиной, — напомнил Александр Ведерников. — Людмила Михайловна хотела, чтобы награду получали простые люди, труд которых не всегда слишком заметен. И сегодня мы вручаем Почетный знак именно таким жителям Приангарья. Особенно важно, что в Год семьи награды удостоены люди, посвятившие свою жизнь детям.
Так, награду вручили многодетному отцу. К слову, Алексей и Галина Панкины воспитывают 16 детей! «Признания» удостоена Таисия Чернова, руководитель Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Братского района. В центре дети учатся независимости, чтобы быть подготовленными к самостоятельной жизни.