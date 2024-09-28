Отцу 16 детей вручили почетный знак «Признание» в Иркутске

— Идея награждения жителей региона Почетным знаком «Признание» принадлежит Людмиле Михайловне Берлиной, — напомнил Александр Ведерников. — Людмила Михайловна хотела, чтобы награду получали простые люди, труд которых не всегда слишком заметен. И сегодня мы вручаем Почетный знак именно таким жителям Приангарья. Особенно важно, что в Год семьи награды удостоены люди, посвятившие свою жизнь детям.