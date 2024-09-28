Дикие гуси первыми покидают Хабаровский край

Кто это? Кто те первые предвестники осени и исхода пернатых в дальние теплые края? ИА «Хабаровский край сегодня» выяснило, оказывается, гуси. — Они не гнездятся в Хабаровском крае, лишь пролетают над нашими лесами и реками, — рассказывает заместитель начальника научного отдела «Заповедного Приамурья» Ирина Никитина. — Учет ведется в Болоньском заповеднике, ученые фиксируют пролет этих птиц на постоянную зимовку. Здесь они задерживаются ненадолго, чтобы подкрепить силы, нагулять жирку перед дальним и трудным путешествием. И летят дальше. Но случаи эти пока единичные, массово они начнут покидать наш край только в октябре. За ними соберется в дальний путь утка-мандаринка. Аисты к этому времени научили свое потомство летать, поставили на крыло, и тоже постепенно формируют группы. Они не летают большими стаями. Все остальные птицы полетят на зимовку в октябре. Орланы — тоже еще никуда не собираются. Еды у них пока много, а питаются они в основном рыбой, земноводными. И пока реки не замерзли и можно легко добывать себе пищу, они чувствуют себя хорошо и дома.