Сегодня свой юбилей празднует хабаровская ТЭЦ-1

28 сентября Хабаровская ТЭЦ-1 отмечает 70 лет. В этот день в 1954 году на станции ввели в строй первый турбоагрегат. Хабаровская ТЭЦ-1 стала базой для развития большой энергетики Хабаровска и Хабаровского края. На ее основе развивались хабаровские электрические и тепловые сети, вся краевая энергосистема и Хабаровский энергорайон, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии города.