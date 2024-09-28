Сегодня свой юбилей празднует хабаровская ТЭЦ-1

28 сентября Хабаровская ТЭЦ-1 отмечает 70 лет. В этот день в 1954 году на станции ввели в строй первый турбоагрегат. Хабаровская ТЭЦ-1 стала базой для развития большой энергетики Хабаровска и Хабаровского края. На ее основе развивались хабаровские электрические и тепловые сети, вся краевая энергосистема и Хабаровский энергорайон, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии города.
"Сегодня значимая дата — 70-летие со дня образования Хабаровской ТЭЦ-1. Этот юбилей — не только повод для гордости, но и возможность выразить благодарность всем тем, кто на протяжении семи десятилетий трудился на благо нашего города и региона.
Хабаровская ТЭЦ-1 — это не просто энергетическая станция. Это сердце нашего города, обеспечивающее надежное теплоснабжение и электроэнергию для тысяч жителей. Ваш труд, профессионализм и преданность делу сделали возможным комфортную жизнь для многих семей.
Ваша работа требует не только знаний и навыков, но и огромной ответственности. Вы справляетесь с этой задачей на высшем уровне, и за это вам огромное спасибо! Благодаря вашим усилиям Хабаровск продолжает развиваться и процветать.
В этот торжественный день хочу пожелать вам здоровья, счастья и новых профессиональных достижений. Пусть каждый день вашей работы приносит удовлетворение, а коллективная сплоченность помогает преодолевать любые трудности", — говорится в обращении главы города.