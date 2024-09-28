Эмоции и азарт в чистом виде: фотографии спартакиады детских домов Хабаровского края

Темой соревнований стал водный туризм. В программе был и водный биатлон, когда с сапа-великана стрелами надо было поразить мишень, спасение на воде, когда рафт вытаскивал застрявших в центре пруда сапбордистов, гонки на байдарках и много других, но не менее интересных этапов.