Эмоции и азарт в чистом виде: фотографии спартакиады детских домов Хабаровского края

Темой соревнований стал водный туризм. В программе был и водный биатлон, когда с сапа-великана стрелами надо было поразить мишень, спасение на воде, когда рафт вытаскивал застрявших в центре пруда сапбордистов, гонки на байдарках и много других, но не менее интересных этапов.
Кстати, тема спартакиады каждый раз меняется, в прошлом году местом проведения стал военный полигон, где ребятам пришлось не только бегать и лазать по скалам, но и спасать якобы потерпевший крушение экипаж вертолета.
Завершилось все массовым заплывом на досках, вкуснейшим обедом на свежем воздухе и, конечно, награждением победителей. Чемпионы получили свои кубки, но без наград не ушел никто — все команды, а их было двенадцать, увезли домой ставшие собственными сапы и туристический инвентарь.
Смотрим яркие и эмоциональные фотографии спартакиады, организованной явно не для галочки, и по-хорошему завидуем ее участникам.