Этно-фестиваль «Лики наследия» стартовал в Хабаровске

Началась культурная программа в селе Калинка — там прошли казачьи игры «Казачьи вечёрки».
Фестиваль будет доиться до 30 сентября. Сегодня коллективы из восьми регионов перенесутся в национальное нанайское село Сикачи-Алян. Всего будут участвовать в программе больше 200 представителей организаций и коллективов.
В Калинке гости собрались на поле. Все желающие могли прокатиться на лошадях местной казачьей столицы, попробовать пироги и домашнее варенье от радушных хозяек. Казаки показали свои умения в игре на национальных инструментах и по фланкировке. Свои павильоны развернули на поле и участники из Магаданской области — они показали корякских кукол.
В Сикачи-Аляне пройдет выставка изделий коренных народов, а на стадионе состоится этно-шоу «Легенды озера лотосов».
В последний день мероприятие пройдет у колеса обозрения на стадионе им. Ленина в Хабаровске. Посетить фестиваль и заключительный Гала-концерт можно с 17:00 до 19:00.