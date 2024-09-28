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Этно-фестиваль «Лики наследия» стартовал в Хабаровске

В Хабаровске 27 сентября начался 13-й межрегиональный этно-фестиваль «Лики наследия».

Началась культурная программа в селе Калинка — там прошли казачьи игры «Казачьи вечёрки».

Фестиваль будет доиться до 30 сентября. Сегодня коллективы из восьми регионов перенесутся в национальное нанайское село Сикачи-Алян. Всего будут участвовать в программе больше 200 представителей организаций и коллективов.

В Калинке гости собрались на поле. Все желающие могли прокатиться на лошадях местной казачьей столицы, попробовать пироги и домашнее варенье от радушных хозяек. Казаки показали свои умения в игре на национальных инструментах и по фланкировке. Свои павильоны развернули на поле и участники из Магаданской области — они показали корякских кукол.

В Сикачи-Аляне пройдет выставка изделий коренных народов, а на стадионе состоится этно-шоу «Легенды озера лотосов».

В последний день мероприятие пройдет у колеса обозрения на стадионе им. Ленина в Хабаровске. Посетить фестиваль и заключительный Гала-концерт можно с 17:00 до 19:00.

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