Этно-фестиваль «Лики наследия» стартовал в Хабаровске

В Калинке гости собрались на поле. Все желающие могли прокатиться на лошадях местной казачьей столицы, попробовать пироги и домашнее варенье от радушных хозяек. Казаки показали свои умения в игре на национальных инструментах и по фланкировке. Свои павильоны развернули на поле и участники из Магаданской области — они показали корякских кукол.