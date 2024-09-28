XIII межрегиональный фестиваль «Лики наследия» открылся в Хабаровске

В Хабаровске открылся XIII межрегиональный фестиваль национальных культур Дальнего Востока «Лики наследия»(6+). Масштабный проект реализован в рамках Года Семьи с использованием гранта, предоставленного Российским фондом культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
В этом году фестиваль проходит с 27 по 30 сентября на площадках краевой столицы, сел Калинка и Сикачи-Алян Хабаровского района. Участниками стали представители этнокультурных организаций и творческих коллективов: событие объединило представителей Хабаровского, Красноярского и Камчатского краёв, Республик Саха (Якутия) и Бурятия, Магаданской, Сахалинской, Еврейской, Иркутской и Амурской областей. Всего более 200 участников.
Участники форума обсудят проблемы сохранения и развития национальных культур Дальнего Востока и пути их решения, выяснят общие приоритеты и стратегии сохранения и развития традиционной культуры народов России.
Среди участников форума — председатель молодежной ассамблеи народов Хабаровского края Мария Бровенко. Она представляет народ коряки — коренное население северной части полуострова Камчатка.
На протяжении трёх дней участников фестиваля ждёт насыщенная программа, включающая конкурсные просмотры, этно-форум, дискуссионную площадку, круглый стол, увлекательные экскурсии, мастер-классы по различным направлениям творчества.
Накануне в селе Калинка прошли «Казачьи вечёрки». Представители казачьей станицы провели мастер-классы по игре на народных инструментах, фланкировке и народному пению, а для гостей выступили творческие коллективы.
Сегодня, 28 сентября в фойе культурно-досугового центра села Сикачи-Алян по адресу ул. Октябрьская, 1А с 14 до 19 часов будет организована выставка изделий декоративно-прикладного искусства коренных малочисленных народов Приамурья. После чего там же, на стадионе, с 20 до 21 часов творческие коллективы продемонстрируют этно-шоу «Легенды озера лотосов».
На фестивале пройдет конкурсный просмотр творческих коллективов. Жюри оценит выступления и наградит победителей. В этом году почётное место председателя жюри займет заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии Правительства РФ в области культуры, заместитель директора Государственного Российского Дома народного творчества им. Поленова Андрей Беляев.
Лауреаты и гости фестиваля выступят с гала-концертом на стадионе им. Ленина Хабаровска возле колеса обозрения в воскресенье, 29 сентября, с 17 до 19 часов. Вход свободный.