XIII межрегиональный фестиваль «Лики наследия» открылся в Хабаровске

В этом году фестиваль проходит с 27 по 30 сентября на площадках краевой столицы, сел Калинка и Сикачи-Алян Хабаровского района. Участниками стали представители этнокультурных организаций и творческих коллективов: событие объединило представителей Хабаровского, Красноярского и Камчатского краёв, Республик Саха (Якутия) и Бурятия, Магаданской, Сахалинской, Еврейской, Иркутской и Амурской областей. Всего более 200 участников.