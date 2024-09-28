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Медведь напал на рыбака, тигр утащил собаку в Хабаровском крае

В Хабаровском крае за прошлую неделю произошли четыре конфликтных ситуации с дикими животными.

В Хабаровском крае за прошлую неделю произошли четыре конфликтных ситуации с дикими животными. Один человек пострадал.

Первая встреча произошла в поселке Литовко. Там на улице Кирова, 33 тигр утащил со двора собаку. Хищника удалось отпугнуть.

На следующий день медведь напал на рыбака в 20 километрах от села Бельго. Мужчина ранен, он находится в больнице на лечении.

Еще один медведь вышел 23 сентября к дачникам на 16-м километре Владивостокского шоссе. Его изъяли из естественной среды: он там оказался частым гостем и угрожал жителям.

В тот же день жители села Виноградовка нашли иглоногую сову с переломом правого крыла. Краснокнижную птицу теперь отправят на реабилитацию, окончательную судьбу животного решит Федеральная служба по надзору в сфере природопользования. Отправлен соответствующий запрос.

флора и фауна