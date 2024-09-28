В выходные на Южном Урале потеплеет до +23 градусов

Чтобы насладиться красотой осени, многие выбираются за город в мини-путешествие. Тем, кто желает зарядиться отличным настроением и получить новые впечатления, предлагаем окунуться в рассказ нашего корреспондента о поездке в Свердловскую область. Там всего за один день она смогла узнать, как помогают пострадавшим птицам в самом большом реабилитационном центре России, полюбоваться красивыми пейзажами и раскрыть тайны загадочного Талькова Камня.