В выходные на Южном Урале потеплеет до +23 градусов

В субботу и воскресенье жители могут смело отправляться на прогулку, ведь на Южном Урале не ожидаются осадки и сильный ветер. Такая же благоприятная погодная картина сохранится до понедельника.
Насладиться приятными осенними днями смогут и жители Челябинска. Здесь ожидается до +21…+22 градусов. Как и во всём регионе, в городе не будет дождей, настроение омрачит лишь слишком слабый юго-западный ветер, на фоне которого в городе объявлено предупреждение о НМУ.
Чтобы насладиться красотой осени, многие выбираются за город в мини-путешествие. Тем, кто желает зарядиться отличным настроением и получить новые впечатления, предлагаем окунуться в рассказ нашего корреспондента о поездке в Свердловскую область. Там всего за один день она смогла узнать, как помогают пострадавшим птицам в самом большом реабилитационном центре России, полюбоваться красивыми пейзажами и раскрыть тайны загадочного Талькова Камня.
Ну, а тем, у кого пока нет возможности выбраться за природу, мы советуем прогуляться по городу, который приобрёл яркие краски.