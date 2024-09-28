Трентон
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В выходные на Южном Урале потеплеет до +23 градусов

В эти выходные, 28 и 29 сентября, погода порадует жителей Челябинской области солнечными и тёплыми днями: столбики уличных термометров поднимутся до +23 градусов. Надолго ли задержится тепло, рассказали синоптики местного Гидрометцентра.

Сейчас в Трентоне: +18° 4 м/с 94% 755 мм рт. ст. +19°
Источник: Freepik

В субботу и воскресенье жители могут смело отправляться на прогулку, ведь на Южном Урале не ожидаются осадки и сильный ветер. Такая же благоприятная погодная картина сохранится до понедельника.

Насладиться приятными осенними днями смогут и жители Челябинска. Здесь ожидается до +21…+22 градусов. Как и во всём регионе, в городе не будет дождей, настроение омрачит лишь слишком слабый юго-западный ветер, на фоне которого в городе объявлено предупреждение о НМУ.

Чтобы насладиться красотой осени, многие выбираются за город в мини-путешествие. Тем, кто желает зарядиться отличным настроением и получить новые впечатления, предлагаем окунуться в рассказ нашего корреспондента о поездке в Свердловскую область. Там всего за один день она смогла узнать, как помогают пострадавшим птицам в самом большом реабилитационном центре России, полюбоваться красивыми пейзажами и раскрыть тайны загадочного Талькова Камня.

Ну, а тем, у кого пока нет возможности выбраться за природу, мы советуем прогуляться по городу, который приобрёл яркие краски.