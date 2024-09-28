Домашнее тепло: насколько Башкирия готова к предстоящей зиме.

«Треть коммунальных сетей в республике нуждается в замене. За два последних года на эти цели мы привлекли более 14 миллиардов рублей федеральных средств, в том числе 5 миллиардов на модернизацию сетей в Уфе, — констатировал осенью прошлого года в своем телеграм-канале Радий Хабиров. — Продолжаем модернизировать коммунальную инфраструктуру, в том числе — за счет средств Фонда национального благосостояния. В 2022—2023 годах наше министерство жилищно-коммунального хозяйства, администрации муниципалитетов и ресурсоснабжающие организации направили в Фонд реформирования ЖКХ 17 заявок с просьбой выделить финансирование на строительство и реконструкцию систем водоснабжения, теплоснабжения и другое. Все 17 заявок от нашей республики на федеральном правительственном штабе одобрили. Таким образом, в 2022 году мы привлекли из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, в 2023-м — 4,9 млрд рублей. К этим суммам мы добавляем средства из регионального бюджета, важен вклад и инвесторов».