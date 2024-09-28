Домашнее тепло: насколько Башкирия готова к предстоящей зиме.

На этой неделе во многих районах и городах Башкирии стартовал отопительный сезон. На данный момент к отоплению подключают около тысячи многоквартирных домов и более 700 социальных объектов. Процесс подачи тепла не быстрый и занимает примерно два-три дня, подчеркнули в министерстве ЖКХ региона.
Почти в 30 городах и районах Башкирии такое решение уже приняли. Помимо районов, батареи уже становятся теплыми в Октябрьском, Кумертау, Сибае и Межгорье. В Уфе и Стерлитамаке отопительный сезон пока не начат.
Срок технической готовности жилья и коммунальной инфраструктуры к подаче тепла в Башкирии традиционно назначается на середину сентября. Это связано с особенностью нашего климата, где ранние заморозки могут прийти даже в начале осени. Так, в 2020 году из-за похолодания тепло в дома Уфы подали уже 17 сентября, что стало самым ранним началом отопительного сезона за последние годы.
Как сообщила на оперативном совещании правительства 23 сентября и. о. министра жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Ирина Голованова, паспорта готовности к эксплуатации в зимних условиях получили 100% многоквартирных домов. В ходе подготовки к холодному сезону, стартовавшей сразу после завершения предыдущего, была проделана большая работа по ремонту, тестированию и настройке отопительных систем.
По данным, озвученным накануне на совещании с главным федеральным инспектором по РБ Алексеем Касьяновым, на подготовку жилищно-коммунального хозяйства к зиме в Башкирии потратили более 4,4 млрд рублей. В частности, отремонтировали котельные, тепловые и водопроводные сети, создали запасы топлива и источники резервного электроснабжения. Кроме того, сформировали 352 аварийно-восстановительные бригады, привели в порядок резервный жилой фонд.
«В целом вижу, что хорошо подготовились, прошу продолжать эту работу. А решение, когда включать тепло, муниципалитеты всегда принимают сами в зависимости от погодных условий, консультируясь с министерством ЖКХ».
ВОПРОС ИЗНОСА
Наиболее сложная проблема подготовки к отопительному сезону связана с высокой долей износа жилого фонда и, что особенно важно, инженерных сетей. В республике насчитывается сегодня 17 тысяч километров сетей водоснабжения, 4 тысячи километров — водоотведения и 4 тысячи километров сетей теплоснабжения.
По данным министерства ЖКХ Башкирии, средний износ коммунальной инфраструктуры составляет 54%. Эта цифра во многом связана с недоремонтом сетей периода 1990−2000-х годов. Сейчас поставщики коммунальных ресурсов и региональные власти совместными усилиями решают эту проблему.
К примеру, в Уфе на модернизацию систем теплоснабжения в текущем году в рамках инвестиционных программ МУП «УИС» и ООО «БашРТС» запланированы вложения в размере 1,047 млрд рублей. Это позволит существенно обновить теплосети и снизить их аварийность.
На осенне-зимний период 2024—2025 годов во всех городах присутствия БашРТС запланирован капитальный ремонт 15 348 погонных метров теплотрасс и реконструкция магистральных сетей протяженностью 7957 погонных метров.
Кроме того, благодаря привлеченным средствам федерального Фонда национального благосостояния, реконструирована котельная в селе Краснохолмский Калтасинского района, построена котельная в Учалах. В рамках программы по модернизации коммунальной инфраструктуры сделан капремонт теплосетей в Янауле, Кумертау и Чишмах, а в Белорецке завершен ремонт теплотрасс.
«Треть коммунальных сетей в республике нуждается в замене. За два последних года на эти цели мы привлекли более 14 миллиардов рублей федеральных средств, в том числе 5 миллиардов на модернизацию сетей в Уфе, — констатировал осенью прошлого года в своем телеграм-канале Радий Хабиров. — Продолжаем модернизировать коммунальную инфраструктуру, в том числе — за счет средств Фонда национального благосостояния. В 2022—2023 годах наше министерство жилищно-коммунального хозяйства, администрации муниципалитетов и ресурсоснабжающие организации направили в Фонд реформирования ЖКХ 17 заявок с просьбой выделить финансирование на строительство и реконструкцию систем водоснабжения, теплоснабжения и другое. Все 17 заявок от нашей республики на федеральном правительственном штабе одобрили. Таким образом, в 2022 году мы привлекли из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, в 2023-м — 4,9 млрд рублей. К этим суммам мы добавляем средства из регионального бюджета, важен вклад и инвесторов».
Как подчеркнул тогда Радий Хабиров, по итогам послания Президента России Федеральному Собранию сформирован ряд решений в части модернизации ЖКХ. На эти цели будут направлять значительные средства.
«И от работы нашего министерства ЖКХ, муниципальных управленческих команд будет зависеть то, как мы будем развивать эту сферу при федеральной поддержке».
РАБОТА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Следующий важнейший этап подготовки к зиме — приведение в порядок жилого фонда, имеющего высокий износ и связанные с этим теплопотери. Более 41% многоквартирных домов Башкирии построены 40 и более лет назад. Около 47% МКД имеют износ свыше 30% и нуждаются в проведении капремонта. Такие данные приводит госкомитет РБ по жилстройнадзору.
В 2024 году в рамках краткосрочного плана в республике предусмотрено выполнить капремонт 739 многоквартирных домов на сумму 5,5 млрд рублей. В полном объеме все работы завершат до конца декабря.
«При подготовке к зиме очень важно, что капремонт многоквартирных домов идёт с учетом мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, позволяющих снизить теплопотери».
Как показала практика, при замене труб отопления и горячей воды в сочетании с их теплоизоляцией потери тепла внутри дома снижаются на 10%. Утепление чердачного перекрытия дает до 15% экономии, утепление фасадов, заделка и герметизация межпанельных швов — до 25%.
Установка в доме системы автоматической подачи тепла, в зависимости от погоды на улице, также позволяет значительно экономить. В республике такие узлы погодного регулирования установлены в 1252 многоквартирных домах, в том числе — в 494 МКД Уфы. В зависимости от технического состояния дома максимальная экономия доходит до 30%.
В целом в 2024 году капремонт внутридомовых систем теплоснабжения ведется в шести многоквартирных домах, в 22 устанавливают индивидуальные тепловые пункты, чердачные помещения утепляют в 19 МКД.
С ТОЧНОСТЬЮ ДО КОПЕЙКИ
По данным госкомитета РБ по тарифам, в структуре жилищно-коммунальных расходов жителей Башкирии около 45% от общей суммы в платежках приходится на отопление. Далее идут расходы на электроэнергию (порядка 20%) и водоснабжение (почти 9%).
Анализ ситуации показал, что большинство проблем с ошибочными и завышенными счетами за отопление и другие ресурсы может решить система автоматизированного учета их потребления в многоквартирных домах.
«Стимул цифровизации жилищно-коммунальной отрасли нашего региона дал переход в 2020 году на оплату тепла по показаниям общедомовых приборов учета только в отопительный сезон, что привело к проблемам с корректным начислением платежей. Внедрение в Башкирии современных цифровых сервисов и платформ позволило взять ситуацию под контроль и решить эту непростую проблему».
Большую роль в правильном начислении платежей сыграла установка оборудования удаленного онлайн-контроля на более чем 3700 общедомовых теплосчетчиках жилфонда Уфы. Доступ к их показаниям в режиме реального времени получили не только управляющие компании, но и старшие по домам, что резко повысило точность и прозрачность расчетов.
Удаленное снятие показаний дает сразу несколько важных плюсов. Во-первых, полностью исключается так называемый человеческий фактор — ошибки или задержки в снятии и передаче данных. Во-вторых, управляющие компании и жильцы могут контролировать подачу тепла в дома в режиме реального времени. Если уровень потребления неожиданно пойдет вверх без сильных морозов, значит, произошла либо поломка счетчика, либо проблема возникла в работе каких-то систем. Быстрый поиск и устранение неисправностей позволит избежать ненужных переплат за тепло.