ВОЗ опровергла данные о том, что новый вариант COVID-19 XEC более опасен

Ранее стало известно о выявлении двух случаев коронавирусной инфекции, вызванной вариантом XEC, — в Ростовской области и Уфе.
«Имеющиеся на данный момент данные не свидетельствуют о том, что XEC более опасен или вызывает более тяжелое заболевание, чем предыдущие варианты», — сказал Бердыклычев.
Он отметил, что впервые этот вариант коронавируса обнаружен 16 мая 2024 года, а к 18 сентября 28 стран сообщили о последовательностях этого варианта.
«В настоящее время ВОЗ изучает имеющиеся данные об этом варианте вируса, чтобы определить, следует ли классифицировать его как “вариант под наблюдением”», — резюмировал он.
Как ранее сообщили в Роспотребнадзоре, XEC — это новый вариант коронавируса, который является комбинацией двух более ранних подвариантов омикрона FLiRT — KS.1.1 и KP.3.3. Симптомы XEC схожи с предыдущими вариантами: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, потеря аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк.