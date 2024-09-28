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ВОЗ опровергла данные о том, что новый вариант COVID-19 XEC более опасен

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Текущие данные не говорят о том, что новый вариант COVID-19 XEC более опасен, чем предыдущие варианты, заявил РИА Новости представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Батыр Бердыклычев.

Источник: © РИА Новости

Ранее стало известно о выявлении двух случаев коронавирусной инфекции, вызванной вариантом XEC, — в Ростовской области и Уфе.

«Имеющиеся на данный момент данные не свидетельствуют о том, что XEC более опасен или вызывает более тяжелое заболевание, чем предыдущие варианты», — сказал Бердыклычев.

Он отметил, что впервые этот вариант коронавируса обнаружен 16 мая 2024 года, а к 18 сентября 28 стран сообщили о последовательностях этого варианта.

«В настоящее время ВОЗ изучает имеющиеся данные об этом варианте вируса, чтобы определить, следует ли классифицировать его как “вариант под наблюдением”», — резюмировал он.

Как ранее сообщили в Роспотребнадзоре, XEC — это новый вариант коронавируса, который является комбинацией двух более ранних подвариантов омикрона FLiRT — KS.1.1 и KP.3.3. Симптомы XEC схожи с предыдущими вариантами: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, потеря аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк.

коронавирус