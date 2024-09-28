ВОЗ опровергла данные о том, что новый вариант COVID-19 XEC более опасен

Как ранее сообщили в Роспотребнадзоре, XEC — это новый вариант коронавируса, который является комбинацией двух более ранних подвариантов омикрона FLiRT — KS.1.1 и KP.3.3. Симптомы XEC схожи с предыдущими вариантами: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, потеря аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк.