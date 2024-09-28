Сериал «Таганрог»: В приморском городе стартовали съемки картины об антифашистском подполье

— Подвиг таганрогских подпольщиков, о котором нам стало известно в ходе работы над большим проектом, посвященном антифашистскому сопротивлению на Дону, не должен быть забыт. Александр Фадеев, который написал «Молодую гвардию», вначале хотел посвятить свою книгу рассказу о таганрогском подполье. Но в силу многих причин сделать так не получилось. И подвиг таганрогских подпольщиков, средний возраст которых был 14−15 лет, до сих пор мало кому известен.