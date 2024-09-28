Сериал «Таганрог»: В приморском городе стартовали съемки картины об антифашистском подполье

В Таганроге Ростовской области снимут сериал, в основе которого лежит реальная история о деятельности городских подпольщиков во время Великой Отечественной войны. Часть картины была отснята в Санкт-Петербурге. А в донском приморском городе первый съемочный день назначен на субботу, 28 сентября.
Идея создания этого восьмисерийного фильма с названием «Таганрог» принадлежит руководителю поискового объединения «Миус-Фронт» Андрею Кудрякову. Он рассказал «КП — Ростов-на-Дону» о деятельности подпольщиков.
«ПОДВИГ НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАБЫТ».
— Подвиг таганрогских подпольщиков, о котором нам стало известно в ходе работы над большим проектом, посвященном антифашистскому сопротивлению на Дону, не должен быть забыт. Александр Фадеев, который написал «Молодую гвардию», вначале хотел посвятить свою книгу рассказу о таганрогском подполье. Но в силу многих причин сделать так не получилось. И подвиг таганрогских подпольщиков, средний возраст которых был 14−15 лет, до сих пор мало кому известен.
Съемка этого сериала, добавил Андрей Кудряков, по сути — восстановление исторической справедливости. И благодаря этой кинокартине о подвиге мальчишек и девчонок антифашистов смогут узнать во всей стране, а, возможно, и за ее пределами.
— Поэтому, когда мы узнавали о деятельности в Таганроге большой молодежно-антифашистской организации, то уже не могли это просто забыть, бросить и положить на полку. Хотелось вовлечь в эту историю большое количество людей. И спасибо, что питерские кинематографисты, невероятно патриотичные и неравнодушные люди, обратили внимание на эту историю. И вот сейчас торжествует историческая справедливость.
ТАГАНРОГ НИ НА ДЕНЬ НЕ СДАВАЛСЯ.
Приморский город почти три года, с 1941 по 1943 годы, находился в оккупации. Там размещались и тылы немцев, и штабы 6-й армии Вермахта, и группы армии Юг. Они проводили страшную оккупационную политику.
— С первых дней начались расстрелы в Петрушинской балке, а также повешение прямо на городских площадях. Немцы начали свою оккупацию с таких вот актов устрашения, а получили совершенно обратную реакцию. Наши молодые ребята совершали и взрывы в немецкой комендатуре, и большие диверсии на заводах, где чинили вражескую технику. А еще — занимались организацией побегов военнопленных из лагерей, распространяли листовки, противодействуя вражеской пропаганде.
Город ни на день не сдавался, боролся. Это были и школьные организации, и даже те, которые действовали в спецшколах по подготовке немецких диверсантов. И городские организации, и организации на рабочих заводах. То есть в Таганроге работало массовое движение.
ПЛАНИРОВАЛИ ВОССТАНИЕ И ЖДАЛИ СВОИХ.
— Когда 14 февраля 1943 году освободили Ростов, таганрогские подпольщики планировали организацию антифашистского восстания на территории города, чтобы опрокинуть оккупационную власть. Но, к сожалению, немцам удалось выяснить об этих планах и арестовать наиболее активных участников. Это восстание не получилось. Руководители и основные члены были расстреляны, сейчас они лежат в Петрушинской балке.
И даже после этого, несмотря на множественные задержания, подпольщики сыграли не последнюю роль при освобождении своего города.
Кстати, долгое время в День освобождение Таганрога, 30 августа, в этой балке собирались их родные и близкие. Приходили даже немногие из оставшихся в живых подпольщики. Это был городской день памяти.
Именно эта история подпольщиков, отметил Андрей Кудряков, будет отражена в фильме.
— И очень важно, что ребята, проводя кастинг, хотели, чтобы актеры, которые снимались, были похожи на настоящих подпольщиков Таганрога. По сути, наши герои «оживут» в ходе съемок фильма.
ПАРАЛЛЕЛИ С СЕГОДНЯШНИМ ВРЕМЕНЕМ.
К тому же, сюжетная линия картины будет перекликаться с событиями, связанными с проведением Специальной военной операции. Но в каком именно виде, киношники решили пока не сообщать, сохранив интригу.
— В Таганроге действовало огромное количество украинских националистических организаций. Тот нацистский режим, который существовал в городе с 1941 по 1943 годы, занимался геноцидом мирного населения. И прямые аналогии мы видим сейчас в сопредельном государстве: уничтожение мирного населения, украинский национализм, та же вопиющая жестокость. Параллелей очень много и они будут проведены в сериале.
Чтобы сериал оказался максимально реалистичен, в качестве консультантов были привлечены и ветераны Великой Отечественной войны, и участники СВО, и представители Российской академии наук, и ученые, и профессора, и руководители общественных ветеранских организаций. Об это рассказал «КП — Ростов-на-Дону» директор по коммуникациям кинокомпании «Триикс Медиа» Светослав Жаданов.
ПРИБУДЕТ В ГОРОД И ОРГАНИЗУЕТ ПОДПОЛЬЕ.
Известно, что в киноленте события начнут разворачиваться в 1941 году. По сюжету, офицер госбезопасности Виктор Швец, которого играет актер Денис Донской, получает задание отправиться в Таганрог. Его ключевая миссия заключается в организации и ведении разведывательной и подпольной деятельности.
По прибытии в город он устраивается на работу в органы нацистской оккупационной власти, выдавая себя за поволжского немца по имени Густав Шварц.
Благодаря его усилиям небольшая группа единомышленников быстро перерастает в обширное подпольное движение, состоящее из сотен человек. Следуя строгим правилам конспирации, они осуществляют диверсии, распространяют антивоенные листовки, спасают советских военнопленных и подготавливают вооруженное восстание.
Понимая, что в городе действует мощное подполье, гестапо прилагает все усилия, чтобы разоблачить его участников. Им удается арестовать несколько членов подполья, и, подвергнув их жестоким пыткам, нацисты казнят молодых людей. Тем не менее, вопреки их ожиданиям, сопротивление таганрожцев только усиливается.
Известно, что съемки в Таганроге планируются до середины октября и будут проходить на улицах города и в его окрестностях. А вот сам сериал выйдет в показ уже в следующем, 2025 году.