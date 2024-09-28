День работников атомной промышленности отмечают в Казахстане

«Этот праздник объединяет людей, посвятивших свою жизнь развитию одной из стратегически значимых сфер для Казахстана. Наши достижения — результат труда тысяч профессионалов, работающих на благо отрасли. Ядерные технологии играют ключевую роль в улучшении качества жизни и здоровья населения страны», — сказал Саткалиев.