АСТАНА, 28 сен — Sputnik. День работников атомной промышленности отмечают в Казахстане.
История развития атомной отрасли Казахстана уходит корнями в советское прошлое, когда во время Великой Отечественной войны в 1942 году руководство СССР поставило перед советскими учёными задачу по разработке применения энергии расщепления атома.
Основа атомной отрасли Казахстана — месторождения природного урана. На сегодняшний день страна занимает второе место в мире по имеющимся запасам этого вида топлива, уступая только Австралии. По количеству же производства урана Казахстан стоит на первом месте в мире.
И на сегодняшний день атомная промышленность является одной из самых высокотехнологичных, наукоемких и рентабельных.
Накануне глава Минэнерго наградил работников отрасли нагрудными знаками «Атом саласының үздігі» («Лучший в атомной отрасли»), почетными грамотами и благодарственными письмами.
«Этот праздник объединяет людей, посвятивших свою жизнь развитию одной из стратегически значимых сфер для Казахстана. Наши достижения — результат труда тысяч профессионалов, работающих на благо отрасли. Ядерные технологии играют ключевую роль в улучшении качества жизни и здоровья населения страны», — сказал Саткалиев.
Он также подчеркнул важность предстоящего референдума по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане, назвав это одной из ключевых тем для общества и энергетического сектора страны.