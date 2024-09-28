Трентон
+18°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

День работников атомной промышленности отмечают в Казахстане

Профессиональный праздник появился в 2008 году.

Источник: Минэнерго РК

АСТАНА, 28 сен — Sputnik. День работников атомной промышленности отмечают в Казахстане.

История развития атомной отрасли Казахстана уходит корнями в советское прошлое, когда во время Великой Отечественной войны в 1942 году руководство СССР поставило перед советскими учёными задачу по разработке применения энергии расщепления атома.

Именно дата выпуска распоряжения государственного комитета обороны СССР «Об организации работ по урану» — 28 сентября 1942 года, и стала основанием для выбора даты сегодняшнего праздника. В России этот день также считается Днём рождения атомной энергетики и профессиональным праздником работников атомной промышленности.

Основа атомной отрасли Казахстана — месторождения природного урана. На сегодняшний день страна занимает второе место в мире по имеющимся запасам этого вида топлива, уступая только Австралии. По количеству же производства урана Казахстан стоит на первом месте в мире.

И на сегодняшний день атомная промышленность является одной из самых высокотехнологичных, наукоемких и рентабельных.

Накануне глава Минэнерго наградил работников отрасли нагрудными знаками «Атом саласының үздігі» («Лучший в атомной отрасли»), почетными грамотами и благодарственными письмами.

«Этот праздник объединяет людей, посвятивших свою жизнь развитию одной из стратегически значимых сфер для Казахстана. Наши достижения — результат труда тысяч профессионалов, работающих на благо отрасли. Ядерные технологии играют ключевую роль в улучшении качества жизни и здоровья населения страны», — сказал Саткалиев.

Он также подчеркнул важность предстоящего референдума по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане, назвав это одной из ключевых тем для общества и энергетического сектора страны.

праздники