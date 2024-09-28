Ценные советы, медитации, много спорта и красоты: Как 18-летняя ростовчанка готовится к конкурсу «Мисс Россия-2024»

— Однажды папа мне сказал: "Дочь, если ты что-то делаешь быстро, но плохо, то все люди запомнят, что ты делаешь плохо. А, если сделаешь медленно, но хорошо, все запомнят, что ты справляешься хорошо. Поэтому не спеши и делай все хорошо.