Ценные советы, медитации, много спорта и красоты: Как 18-летняя ростовчанка готовится к конкурсу «Мисс Россия-2024»

До финала главного конкурса красавиц страны — «Мисс Россия-2024» осталась всего неделя. Финалисток отбирали из 75 тысяч девушек в 85 регионах страны. И уже полмесяца полсотни самых обаятельных и привлекательных от 18 до 23 лет находятся в Подмосковье, где без выходных готовятся к главному выходу на сцену.
Самая молодая среди участниц — 18-летняя ростовчанка Александра Мандрыкина. Обладательница титула «Мисс Ростов 2023» показала, как проходит подготовка к финалу.
МНОГОЧАСОВЫЕ ДЕФИЛЕ НА КАБЛУКАХ И ИНТЕНСИВНЫЕ ТРЕНИРОВКИ.
Если вам кажется, что трехнедельная подготовка к финалу «Мисс Россия» — это лишь короткие репетиции модельной походки по подиуму, то сильно ошибаетесь.
Ранние подъемы, интенсивные тренировки в костюмах, многочасовые дефиле на каблуках, мастер-классы от экспертов бьюти-индустрии — лишь небольшая часть одного дня на конкурсе. И так — все три недели перед стартом.
Так что участница конкурса этого года Александра Мандрыкина, студентка из Ростова и будущий врач-педиатр, которая мечтает открыть клинику для детей, чудом выручает несколько минуток в день, чтобы снять происходящее на камеру телефона и поделиться со своими подписчиками впечатлениями в ярких видеоисториях.
И первые кадры — солнечной Москвы. Приехав в столицу в середине сентября, девушка, конечно, направилась в самое ее сердце и сделала несколько снимков, украсив московский кремль своим нежным образом. А светло-серый комбинезон шикарно подчеркнул осиную талию блондинки.
СПОРТ, ВИЗАЖ И МЕДИТАЦИИ.
Попав на базу подготовки к «спецзаданию» под кодовым названием «Мисс Россия 2024», ростовчанка получила форменную одежду — голубой плюшевый спортивный костюм и еще более нежного оттенка облегающий топ, а также лосины для занятий спортом.
И, если в первом уютном костюме девушка может посидеть на стуле перед визажистом, который умелыми штрихами кисти подчеркивает нежную красоту голубоглазой ростовчанки перед очередным прогоном, то во втором выкладывается по-полной в спортзале.
Будущая обладательница короны победительницы должна иметь огромное самообладание. И девушка, много лет занимавшаяся синхронным плаванием и заработавшая разряд кандидата в мастера спорта, знает, как важно вовремя расслабиться и сбросить с себя тревогу. Поэтому Саша наслаждалась глубоким и медитативным звуком тибетских поющих чаш для медитации и пения — такой «концерт» для красавиц устроила мастер этого восточного искусства.
ГОВОРИТЬ КРАСИВО.
И, конечно, «Мисс Россия» должна красиво и грамотно строить свою речь. Над дикцией и артикуляцией участницы поработали в телевизионном центре «Останкино». На мастер-классах с телеведущими они оттачивали навык говорить чисто и красиво.
Отправляясь на такой урок, девушки в вечерних платьях, никак не ожидали, что им придется иметь дело с винными пробками. Нет, никто не пил алкогольных напитков. С этими предметами, зажатыми в зубах, красотки пытались произнести скороговорки.
Судя по видео, из невнятного гула, который стоял в аудитории сначала, постепенно стали вырисовываться осмысленные фразы.
ЦЕННЫЙ СОВЕТ.
И, конечно, как в девичьей компании обойтись без откровений? Саша призналась, какой самый ценный совет она получала в жизни.
— Однажды папа мне сказал: "Дочь, если ты что-то делаешь быстро, но плохо, то все люди запомнят, что ты делаешь плохо. А, если сделаешь медленно, но хорошо, все запомнят, что ты справляешься хорошо. Поэтому не спеши и делай все хорошо.
Вот так, галопом по нескольким «сториз» Саша показала свой день на «Мисс Россия 2024». А уже 5 октября она выйдет на сцену во время грандиозного финального шоу.