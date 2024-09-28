Чего ждут и на что жалуются эвакуированные жители Курской области

Однако «активист» Александр рассказывает мне о другой проблеме: «Охранники здесь над нами смеются. Моя жена воду набирала, ей лоботряс под два метра ростом говорит: “А что, у вас на Украине вода другая?”. Про меня сказал, что я “тоже хохол”. Потому что у нас фамилия на “о” заканчивается. Но мы не на Украине родились! Оскорбляют, а не были в нашей шкуре, когда шесть дней с женой в подвале прожили под коптерами».