Приключения итальянца

Если сделать опрос и попросить назвать самого популярного итальянского актера, все тут же скажут: Марчелло Мастроянни. С французскими звездами, например, такого единства не будет. Кто-то назовет Жерара Филиппа, кто-то Алена Делона… Но итальянский — только один. Столетие со дня рождения — хороший повод вспомнить о нем и пересмотреть его работы. Если выбирать три картины, которые я бы посоветовал посмотреть в первую очередь, это будут «Сладкая жизнь», «Восемь с половиной» и «Джинджер и Фред». Первые две — понятно, а последняя удивительна тем, что он не побоялся там показать актерскую старость, со всеми болезнями и проблемами. Он всегда был актером-экстравертом, ничего не скрывал, всё у него было на виду. Всего себя отдавал публике. И получал от этого удовольствие.
Он снимался в самых разных картинах, от комедий до трагедий и драм, но везде он невероятно органичен. А главное, у него феноменальное обаяние. Этот человек магически действовал на женщин. И в жизни, и, безусловно, через экран. Он стал секс-символом, и никто не мог объяснить почему. Когда я увидел его в жизни, то ахнул. Он совсем невысокий, не так уж атлетически сложен. Но чувствовалась в нем какая-то природная магия. Просто ставь камеру и снимай.
И, конечно, зрители сразу улавливали его исключительную витальность. По природе своей он оптимист и, кстати, очень долго скрывал свою болезнь (рак поджелудочной железы. — «Известия»), боролся с ней, но снимался до последнего и закончил свой путь, в общем-то, на сцене. И его жизнелюбие, улыбка, какое-то излучение изнутри, светящиеся глаза человека, радующегося каждой секунде бытия, — всё это действовало неотразимо.
Мастроянни снимался с самыми красивыми женщинами мира, и не секрет, что у него было огромное количество романов. От Катрин Денев родилась дочь Кьяра, с Фэй Данауэй, казалось, он вот-вот распишется… Но все эти приключения испарялись, и он каждый раз воссоединялся со своей женой Флорой. Она однажды пожаловалась Лукино Висконти на мужа. И тот ей сказал: «Оставь его свободным. Тогда он всегда будет к тебе возвращаться». Так и получилось.
Многие приписывали Мастроянни отношения с Софи Лорен, но как режиссер могу сказать, что, скорее всего, с Лорен у них ничего такого не было. Они были нужны друг другу иначе. У них был изумительный дуэт с точки зрения эмоционального попадания. Они понимали друг друга без слов. И ясно, что никакого романа у него не было и не могло быть с Джульеттой Мазиной, супругой Федерико Феллини. Режиссер никогда не ревновал ее к Мастроянни, они оба были его музами. Кстати, найти режиссеру женщину-музу — это понятно, но вот чтобы был такой актер, который бы понимал тебя с полуслова, — редкость. Мастроянни надо было только дать свободу — и всё получалось. Феллини этим пользовался, оставлял пространство для импровизации на съемочной площадке, мог даже под него исправить сценарий, позволял ему делать практически всё. И это высочайший комплимент актеру, потому что, как известно, все режиссеры-диктаторы заставляют работать актеров в жестком рисунке. А ему Феллини верил как себе.
Главной вершиной этого союза стал «Восемь с половиной». Когда фильм привезли на Московский кинофестиваль, это был эффект разорвавшейся бомбы. Как известно, случился жуткий скандал, потому что Григорий Чухрай, возглавлявший жюри, просто продавил, чтобы именно Феллини, а не советскому конкурсанту дали главный приз, и имел после этого огромные неприятности. А ведь «Восемь с половиной» — не сюжетная картина. Это поток сознания режиссера. Впервые здесь были показаны комплексы, страхи кинематографиста. И Мастроянни стал там альтер эго автора. Феллини написал этот сценарий и снял картину про себя, но если бы он не имел в арсенале такого актера, как Мастроянни, не знаю, получили бы они столько наград и такую любовь публики.
Мастроянни обожали снимать многие великие режиссеры, не только Феллини. Открыл его Висконти, затем он играл и у Микеланджело Антониони, и у Витторио де Сика… Из русских с ним работал Никита Михалков. Все вспоминают, что когда актер снимался в картине «Очи черные», в него здесь все влюбились. И он действительно перевоплотился настолько, что его стали считать чуть ли не русским. Он обожал водку, икру, без конца ездил в СССР, дружил с нашими кинематографистами… И особенно любил русскую литературу. Много читал именно наших писателей — Чехова, Достоевского. Ему казалось, что русские что-то знают про внутренний мир человека, чего не знают итальянцы. Они — на эмоциях, а ему хотелось глубины, философии.
И всё же сам был, конечно, настоящим итальянцем. Любил общение, жил на всю катушку, получая кайф от каждой секунды пребывания на этой земле. Символично, что его сотрудничество с Феллини началось с фильма «Сладкая жизнь». И книгу своих мемуаров Мастроянни назвал как раз с намеком на эту ленту — «Счастливая жизнь». Несмотря на довольно раннюю по нынешним меркам смерть (актера не стало в 72 года), он прожил действительно счастливую жизнь. Да, пожалуй, он сгорел, поскольку сжигал себя, как свечу, с двух концов. Но ему было важно оставаться живым до последнего дня. И если посмотреть на список его ролей, то, конечно, его творческую биографию можно считать абсолютно счастливой. Вот это, по-моему, самое ценное.
Автор — режиссер, народный артист России.
Позиция редакции может не совпадать с мнением автора.