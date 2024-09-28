Приключения итальянца

Многие приписывали Мастроянни отношения с Софи Лорен, но как режиссер могу сказать, что, скорее всего, с Лорен у них ничего такого не было. Они были нужны друг другу иначе. У них был изумительный дуэт с точки зрения эмоционального попадания. Они понимали друг друга без слов. И ясно, что никакого романа у него не было и не могло быть с Джульеттой Мазиной, супругой Федерико Феллини. Режиссер никогда не ревновал ее к Мастроянни, они оба были его музами. Кстати, найти режиссеру женщину-музу — это понятно, но вот чтобы был такой актер, который бы понимал тебя с полуслова, — редкость. Мастроянни надо было только дать свободу — и всё получалось. Феллини этим пользовался, оставлял пространство для импровизации на съемочной площадке, мог даже под него исправить сценарий, позволял ему делать практически всё. И это высочайший комплимент актеру, потому что, как известно, все режиссеры-диктаторы заставляют работать актеров в жестком рисунке. А ему Феллини верил как себе.