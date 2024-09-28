Общественный транспорт Челябинска изменит маршруты из-за марафона

В Воскресенье, 29 сентября, в Челябинске для проведения марафона на полдня перекроют проспект Ленина. В связи с этим весь общественный транспорт, который следует по главной улице города, временно изменит свои маршруты, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на областного Организатора перевозок.
Как мы писали ранее, забег пройдет на участке проспекта Ленина от площади Революции до памятника Курчатову. Движение транспорта там будет закрыто с 6:00 до 15:00.
Как поедет транспорт?
Автобусы.
- № 2: Чурилово — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева — Сони Кривой — Лесопарковая — Петра Столыпина;
- № 4: Мамина — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева — Сони Кривой — Парк Гагарина;
- № 14: Железнодорожный вокзал — Свободы — Тимирязева — Воровского — Новосинеглазово;
- № 15: ЧМК — Свердловский проспект — Труда — Цвиллинга — проспект Ленина — Пушкина — Тимирязева — Цвиллинга — Труда — Свердловский проспект — ЧМК;
- № 22а: ЧКПЗ — Свободы — проспект Ленина — Цвиллинга — Труда — Красная — Каслинская — Братьев Кашириных — Александра Шмакова;
- № 26: ЧВВАКУШ — Худякова — Лесопарковая — Сони Кривой — Энтузиастов — Худякова — ЧВВАКУШ;
- № 33: Фатеевка — Курчатова — Энгельса — Сони Кривой — Парк Гагарина;
- № 35: Приборостроителей — Свердловский проспект — Труда — Цвиллинга — Тимирязева — Воровского — Новосинеглазово;
- № 40. Поселок АМЗ — Воровского — Тимирязева — Цвиллинга — Труда — Свердловский проспект — Университетская набережная;
- № 51. Университетская Набережная — Чичерина — Братьев Кашириных — Северо-Крымская — Труда — Цвиллинга — Тимирязева — Сони Кривой — Свердловский проспект — Воровского — Сосновка;
- № 64. Автобусный парк — Братьев Кашириных — Северо-Крымская — Труда — Цвиллинга — проспект Ленина — Свободы — Автовокзал «Центральный»;
- № 74. Федоровка (Панфиловцев) — Доватора — Энтузиастов — Сони Кривой — Энгельса (разворот перед проспектом Ленина);
- № 81. Чистопольская — Доватора — Энгельса — Сони Кривой — Парк Гагарина;
- № 90с: Железнодорожный вокзал — Свободы — Тимирязева — Воровского — Сад Кристалл;
- № 123: Автовокзал — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева — Сони Кривой — Парк Гагарина;
- № 128: Автовокзал — проспект Ленина — Цвиллинга — Труда — Петра Столыпина;
- № 483. Старокамышинск — Свободы — Тимирязева — Сони Кривой — Парк Гагарина.
Троллейбусы.
- № 7, № 17: Черкасская — Комсомольский проспект — Молдавская;
- № 16 начнёт работу с 14:30;
- № 10. Солнечный берег — проспект Ленина — Детский мир;
- № 12: АМЗ — Воровского — Тимирязева — Свободы — проспект Ленина — Мамина / Молдавская — Комсомольский проспект — Свердловский проспект — ДС «Юность»;
- № 14: ЧМК — Братьев Кашириных — Северо-Крымская — Труда — Свердловский проспект — Коммуны — Энгельса (далее по маршруту до ЧМК);
- № 19: АМЗ — Воровского — Тимирязева — Свободы — проспект Ленина — Мамина.
Трамваи.
- № 2: ЧЭМК — Кирова — Карла Маркса — Депо № 1;
- № 20: Першино — Кирова — Карла Маркса — Российская — Першино.