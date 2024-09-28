Общественный транспорт Челябинска изменит маршруты из-за марафона

В Воскресенье, 29 сентября, в Челябинске для проведения марафона на полдня перекроют проспект Ленина. В связи с этим весь общественный транспорт, который следует по главной улице города, временно изменит свои маршруты, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на областного Организатора перевозок.