Сильный ветер и грозы ожидаются в Беларуси в субботу

МИНСК, 28 сен — Sputnik. Усиление ветра порывами до 15−18 м/с ожидается в Беларуси в пятницу, в отдельных районах — грозы, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода, преимущественно по юго-востоку пройдут дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ветер южный, юго-западный 5−10 м/с, порывы будут достигать 14 м/с, местами — 15−18 м/с.
Дневная температура воздуха будет колебаться от +17°С по северо-западу до +26°С по юго-востоку страны.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, отключение электроэнергии в населенных пунктах, повреждение слабо укрепленных конструкций.
Сильный ветер может привести к падению деревьев, а жаркая погода — к возникновение природных пожаров, а также пожаров в жилых и производственных зданиях.