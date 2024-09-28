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Сильный ветер и грозы ожидаются в Беларуси в субботу

Сильный ветер может повредить и даже обрушить линии связи и электропередач, а также привести к отключению электроэнергии в населенных пунктах.

Сейчас в Трентоне: +19° 5 м/с 94% 754 мм рт. ст. +19°

МИНСК, 28 сен — Sputnik. Усиление ветра порывами до 15−18 м/с ожидается в Беларуси в пятницу, в отдельных районах — грозы, сообщили в Белгидромете.

По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода, преимущественно по юго-востоку пройдут дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ветер южный, юго-западный 5−10 м/с, порывы будут достигать 14 м/с, местами — 15−18 м/с.

Дневная температура воздуха будет колебаться от +17°С по северо-западу до +26°С по юго-востоку страны.

В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, отключение электроэнергии в населенных пунктах, повреждение слабо укрепленных конструкций.

Сильный ветер может привести к падению деревьев, а жаркая погода — к возникновение природных пожаров, а также пожаров в жилых и производственных зданиях.