В последние дни сентября на Омскую область распространится гребень тепла

В Омск возвращается тёплая погода. Об этом рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС. По данным метеорологов, с 28 до 30 сентября с европейской территории России на Омскую область распространится гребень тепла. Ожидается умеренно теплая погода без существенных осадков.
В субботу, 28 сентября, днём температура составит от +14 до +19 градусов. Ветер южный, юго-западный 5−10 м/с. Днём существенных осадков не ожидается.
В воскресенье, 29 сентября, ночью температура опустится до +3 градусов, а днём составит от +16 до +21 градуса. Существенных осадков не ожидается. Ветер ночью 3−8 м/с, днём 6−11 м/с, в отдельных районах могут быть порывы до 15 м/с.
В понедельник, 30 сентября, ночью температура воздуха составит от +5 до +10 градусов, днём — от +18 до +23 градусов. Осадков в этот день так же не ожидается. Ветер юго-западный, западный 6−11 м/с.
Напомним, согласно долгосрочному прогнозу погоды на сайте Gismeteo, тёплая погода сохранится и на следующей неделе.