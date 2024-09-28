Открыты продажи билетов из Хабаровска в Читу и Улан-Удэ

Так, открыты билеты на рейсы из Хабаровска в Читу. Они будут выполняться один раз в неделю. Вылет из Хабаровска запланирован в воскресенье, из Читы — по понедельникам. Стоимость билета составит 8,3 тысячи рублей в эконом-классе.