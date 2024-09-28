Открыты продажи билетов из Хабаровска в Читу и Улан-Удэ

Открыты продажи билетов на зимнее расписание полетов с 27 октября текущего года по 29 марта следующего. Несколько маршрутов проходят через Хабаровский край. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Так, открыты билеты на рейсы из Хабаровска в Читу. Они будут выполняться один раз в неделю. Вылет из Хабаровска запланирован в воскресенье, из Читы — по понедельникам. Стоимость билета составит 8,3 тысячи рублей в эконом-классе.
Из Хабаровска в Улан-Удэ самолет будет летать один раз в неделю, по вторникам. Цена билета — 9355 рублей.
Все указанные рейсы будут выполняться на самолете А319.
Также можно приобрести билеты на маршрут из Хабаровска в Оху. Он будет выполняться по воскресеньям на воздушном судне DHC-8. Стоимость билета — 5840 рублей в одну сторону.