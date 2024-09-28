Часть улиц в разных районах Перми будут закрыты для проезда до середины октября

Сезон дорожных работ в Перми подходит к завершению. Но на некоторых улицах города идут работы по прокладке коммуникаций, из-за чего они закрыты для проезда. В связи со строительством тепловой сети до полуночи 30 сентября перекрыто движение транспорта по улице Свердловская от улицы Окулова до улицы Монастырской.