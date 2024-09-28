Часть улиц в разных районах Перми будут закрыты для проезда до середины октября

Сезон дорожных работ в Перми подходит к завершению. Но на некоторых улицах города идут работы по прокладке коммуникаций, из-за чего они закрыты для проезда. В связи со строительством тепловой сети до полуночи 30 сентября перекрыто движение транспорта по улице Свердловская от улицы Окулова до улицы Монастырской.
Продолжается строительство сети теплоснабжения на улице Вижайской в Свердловском районе. Поэтому, как сообщили в ГКУ Центр безопасности дорожного движения Пермского края, проезд по этой улице на участке до улицы Яблочкова останется закрытым для движения транспорта до 18 октября.
До 8 утра 17 октября будет ограничено движение по улице Сергея Данщина до улицы Генкеля.
— Ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения при реконструкции сети теплоснабжения, — отметили в Центре безопасности дорожного движения. — Доступ для прохода пешеходов и проезд транспорта к объектам, расположенным в зоне проведения работ, будет обеспечен подрядной организацией.
С полуночи понедельника, 30 сентября до 18 октября будет прекращено движение транспорта по улице Инженерной от улицы Металлистов до дома № 18. Там строится сеть водоснабжения. Объезжать закрытый участок можно по улицам Ким, Металлистов и Николая Быстрых.
В центре Перми на три недели ограничили движение всех видов транспорта вдоль улицы Сибирской. С 27 сентября перекрыт проезд на участке от улицы Полины Осипенко до Белинского.
Как рассказали в Министерстве транспорта, ограничения связаны с проведением работ по реконструкции сети теплоснабжения. Движение на улице будет закрыто до 8 утра 17 октября.