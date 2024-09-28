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Власти Новосибирска выделят 115 миллионов рублей на пять новых автобусов

Власти Новосибирска объявили о планах инвестировать 115 миллионов в приобретение пяти новых автобусов для городского общественного транспорта.

Источник: Freepik

Власти Новосибирска объявили о планах инвестировать 115 миллионов в приобретение пяти новых автобусов для городского общественного транспорта.

Транспорт будет приобретен в лизинг.

Согласно информации, размещенной на портале госзакупок, заявки на участие в тендере принимаются до 14 октября текущего года. Участники должны соответствовать установленным требованиям и не быть внесенными в реестр недобросовестных поставщиков.

Заказчиком выступает муниципальное казенное предприятие «Новосибгортранс». После выбора лизингодателя, новые автобусы должны поступить в город до 30 ноября.