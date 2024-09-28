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В жилых домах Магнитогорска на следующей неделе включат отопление

В Магнитогорске с понедельника начнется отопительный сезон.

Источник: Комсомольская правда

Отопительный сезон на следующей неделе стартует во втором крупнейшем городе Челябинской области — Магнитогорске. Об этом накануне, 27 сентября, сообщили на аппаратном совещании в местной администрации. Тепло уже подается в социальные учреждения и образовательные организации города.

Глава Магнитогорска Сергей Бердников отметил, что на следующей неделе ожидается похолодание и с подачей отопления на жилой фонд медлить не стоит. Вся коммунальная инфраструктура города готова к старту отопительного сезона. Ожидается, что полный цикл подачи тепла займет до пяти дней.

В Челябинске сроки подачи отопления в жилые дома пока не назывались. В столице региона подавать тепло пока начали только в социальных учреждениях. Обычно отопление в квартирах включают, когда среднесуточная температура воздуха опускается ниже +8.

ЖКХ