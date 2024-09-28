Осеннюю иммунизацию животных от бешенства проведут в Беларуси

По данным Минздрава, угроза заражения бешенством исходит не только от диких животных, домашние питомцы тоже становятся переносчиками. И здесь основная группа риска — дети, которые могут контактировать с уличными животными во время прогулок. Ежегодно в среднем 20 тысяч человек обращаются за медицинской помощью с подозрением на бешенство.