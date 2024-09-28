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Осеннюю иммунизацию животных от бешенства проведут в Беларуси

В Беларуси запланирована осенняя иммунизация животных от бешенства. В лесных массивах и лесопарках привлекут авиацию. Среди диких обитателей распространят более миллиона вакцин-приманок.

Источник: ОНТ

По данным Минздрава, угроза заражения бешенством исходит не только от диких животных, домашние питомцы тоже становятся переносчиками. И здесь основная группа риска — дети, которые могут контактировать с уличными животными во время прогулок. Ежегодно в среднем 20 тысяч человек обращаются за медицинской помощью с подозрением на бешенство.

Факты массового контакта с зараженными животными в этом году — сразу в двух областях — Могилевской и Витебской. Пострадали более 70 человек. В Беларуси за полгода провакцинированы от бешенства почти 220 тысяч животных.