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На карте Хабаровска становится больше имён Героев

Сегодня в краевой столице открыли мемориальную доску Герою России Игорю Груднову и вручили ключи первым жителям домов на улице его имени

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Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске прошла тожественная церемония открытия улицы, названной в честь генерал-полковника командующего Восточным округом Росгвардии в Хабаровске в 2016—2018 годах Игоря Груднова. На фасаде одного из домов улицы установлена мемориальная доска Герою России, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Долгожданные ключи от квартир получили жители нового микрорайона, дома в котором возводились по программе долевого строительства. Одна из улиц носит имя Игоря Груднова. Ранее командование округа Росгвардии выступило с инициативой назвать новую улицу Хабаровска в честь Героя России, администрация города инициативу поддержала. Было решено также установить памятную доску генерал-полковнику на фасаде дома.

Сегодня на торжественной церемонии открытия мемориальной доски присутствовали представители правительства и Законодательной думы Хабаровского края, командования Восточного округа Росгвардии, военнослужащие, ветераны, жители нового микрорайона.

 — Это очень долгожданное, знаковое событие для семьи, сослуживцев, хабаровчан, прежде всего для молодежи. Чтобы у них были правильные ориентиры, кумиры, чтобы на таких примерах героизма и мужества мы воспитывали подрастающее поколение, будущее нашей страны, — рассказала вдова Игоря Груднова Светлана.

От имени главы региона Дмитрия Демешина присутствующих приветствовал вице-губернатор Хабаровского края Сергей Кузнецов. Он отметил, что история России — история воинских подвигов, ни одно государство не перенесло столько войн, как наше и Россия всегда побеждала.

 — Игорь Сергеевич Груднов — наш герой, наш местный идеал и лидер. Президент России Владимир Путин сказал: «мы должны сделать все, чтобы наши дети и наши граждане гордились тем, что они наследники, внуки и правнуки наших победителей». Они должны знать героев своей страны, своей семьи, чтобы все понимали, что это часть нашей большой жизни, — подчеркнул Сергей Кузнецов.

После завершения церемонии открытия памятной доски жильцам новых домов вручили ключи от квартир. Первыми ключи получили семьи участников специальной военной операции.