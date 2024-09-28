На карте Хабаровска становится больше имён Героев

В Хабаровске прошла тожественная церемония открытия улицы, названной в честь генерал-полковника командующего Восточным округом Росгвардии в Хабаровске в 2016—2018 годах Игоря Груднова. На фасаде одного из домов улицы установлена мемориальная доска Герою России, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Долгожданные ключи от квартир получили жители нового микрорайона, дома в котором возводились по программе долевого строительства. Одна из улиц носит имя Игоря Груднова. Ранее командование округа Росгвардии выступило с инициативой назвать новую улицу Хабаровска в честь Героя России, администрация города инициативу поддержала. Было решено также установить памятную доску генерал-полковнику на фасаде дома.
Сегодня на торжественной церемонии открытия мемориальной доски присутствовали представители правительства и Законодательной думы Хабаровского края, командования Восточного округа Росгвардии, военнослужащие, ветераны, жители нового микрорайона.
— Это очень долгожданное, знаковое событие для семьи, сослуживцев, хабаровчан, прежде всего для молодежи. Чтобы у них были правильные ориентиры, кумиры, чтобы на таких примерах героизма и мужества мы воспитывали подрастающее поколение, будущее нашей страны, — рассказала вдова Игоря Груднова Светлана.
— Игорь Сергеевич Груднов — наш герой, наш местный идеал и лидер. Президент России Владимир Путин сказал: «мы должны сделать все, чтобы наши дети и наши граждане гордились тем, что они наследники, внуки и правнуки наших победителей». Они должны знать героев своей страны, своей семьи, чтобы все понимали, что это часть нашей большой жизни, — подчеркнул Сергей Кузнецов.
После завершения церемонии открытия памятной доски жильцам новых домов вручили ключи от квартир. Первыми ключи получили семьи участников специальной военной операции.