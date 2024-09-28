На карте Хабаровска становится больше имён Героев

— Игорь Сергеевич Груднов — наш герой, наш местный идеал и лидер. Президент России Владимир Путин сказал: «мы должны сделать все, чтобы наши дети и наши граждане гордились тем, что они наследники, внуки и правнуки наших победителей». Они должны знать героев своей страны, своей семьи, чтобы все понимали, что это часть нашей большой жизни, — подчеркнул Сергей Кузнецов.