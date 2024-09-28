Экс-министр сельского хозяйства оформил бизнес жены на себя

ООО «Страна Пекарния» было зарегистрировано в Чернушке в 2011 году. Основной вид деятельности — торговля хлебобулочными изделиями. ООО «Страна Пекарния Чайковский» появилось на год позже — в 2012-м. Занимается производством мучных изделий. Согласно сервису 2ГИС, на территории Чайковского в данный момент функционируют восемь филиалов пекарни, в Чернушке — 14.