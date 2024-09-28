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Экс-министр сельского хозяйства оформил бизнес жены на себя

Бывший министр сельского хозяйства Пермского края Олег Хараськин стал полноправным владельцем чернушкинского ООО «Страна Пекарния» и ООО «Страна Пекарния Чайковский».

Источник: Коммерсантъ

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в базе «СПАРК-Интерфакс» 26 сентября. Ранее 100% долей организации принадлежала супруге бизнесмена Елене Хараськиной.

Отметим, на данный момент господин Хараськин выступает учредителем еще пяти организаций, включая мясной комбинат ООО «Николаевское».

ООО «Страна Пекарния» было зарегистрировано в Чернушке в 2011 году. Основной вид деятельности — торговля хлебобулочными изделиями. ООО «Страна Пекарния Чайковский» появилось на год позже — в 2012-м. Занимается производством мучных изделий. Согласно сервису 2ГИС, на территории Чайковского в данный момент функционируют восемь филиалов пекарни, в Чернушке — 14.

экономика