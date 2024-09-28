«Везде Лёшины фото». Семья умершего в больнице фельдшера выиграла суд

Ранее сайт perm.aif.ru писал о трагедии, которая произошла в Чайковском. В октябре местный житель Алексей обратился в больницу из-за боли в спине и боку. Она появилась после того, как фельдшер во время смены поднимал на носилках тяжёлую пациентку. Мужчину отправили на больничный, назначив лечение от остеохондроза и артроза. Но оно не помогало. Также Алексей сдал кровь на анализ. По словам родных, его назначили только через 15 дней больничного. Результат говорил о серьёзных проблемах со здоровьем. В частности, он выявил очень низкую свёртываемость крови (была угроза кровотечения). Но почему-то никто в больнице не забил тревогу, рассказала perm.aif.ru мама Алексея — Татьяна Глухова.