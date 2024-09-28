«Везде Лёшины фото». Семья умершего в больнице фельдшера выиграла суд

Семья умершего в Чайковской центральной городской больнице (ЧЦГБ) Пермского края фельдшера Алексея Глухова добилась через суд компенсации морального вреда. Трагедия произошла в октябре 2021 года. Мужчине было всего 26 лет. Алексей работал на станции скорой помощи ЧЦГБ, только женился, был полон планов на жизнь. Но она оборвалась через сутки после того, как его доставили в больницу на скорой. Семья считает, что произошло это по вине врачей. Подробнее — в материале сайта perm.aif.ru.
Потеряли сына в один миг
Ранее сайт perm.aif.ru писал о трагедии, которая произошла в Чайковском. В октябре местный житель Алексей обратился в больницу из-за боли в спине и боку. Она появилась после того, как фельдшер во время смены поднимал на носилках тяжёлую пациентку. Мужчину отправили на больничный, назначив лечение от остеохондроза и артроза. Но оно не помогало. Также Алексей сдал кровь на анализ. По словам родных, его назначили только через 15 дней больничного. Результат говорил о серьёзных проблемах со здоровьем. В частности, он выявил очень низкую свёртываемость крови (была угроза кровотечения). Но почему-то никто в больнице не забил тревогу, рассказала perm.aif.ru мама Алексея — Татьяна Глухова.
29 октября 2021 года Алексей почувствовал острую боль в животе и понял, что теряет сознание. Около 15:00 он вызвал скорую, которая доставила мужчину в больницу с подозрением на внутреннее кровотечение. Но, по словам Татьяны Глуховой, ни терапевт, ни хирург приёмного покоя не оценили тяжесть состояния.
Как таковую помощь Алексею оказали лишь вечером. На смену заступил другой хирург. Он заподозрил разрыв селезёнки у Алексея и провёл срочную операцию. С момента госпитализации прошло около семи часов. К тому времени в брюшной полости скопилось огромное количество крови, сообщила Татьяна Глухова. Утром 30 октября Алексей умер из-за большой кровопотери и полиорганной недостаточности (одновременное поражение или нарушение функции двух и более органов или систем).
Врачи свою вину отрицали. Разбитая горем семья Алексея обратилась в следком. В возбуждении уголовного дела сначала отказали. Его открыли по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») лишь в июне 2022 года — после обращения Татьяны Глуховой к главе СК РФ Александру Бастрыкину и генеральному прокурору России Игорю Краснову. Расследование продолжается до сих пор.
Уже прошло несколько судмедэкспертиз. Первая — её проводили в структуре Минздрава Пермского края — выявила допущенные медперсоналом недочёты. Однако в документе говорилось, что вины врачей в смерти Алексея нет, она наступила в результате острого лейкоза. Этим выводам семья не поверила. В проведённых другими специалистами экспертизах выявлено больше нарушений.
«В документе, который мы получили по итогам проверки Генпрокуратуры, было указано, что есть косвенная причинно-следственная связь между ошибками врачей и смертью Алексея», — рассказала Татьяна Глухова.
«Доказывали, что страдаем»
Семья Глуховых подала гражданский иск на ЧЦГБ и краевой минздрав. В числе требований были компенсация морального вреда, нанесённого отцу, матери, брату, а также двум бабушкам Алексея, оплата расходов на погребение и штрафа за некачественно оказанные медицинские услуги (50% от присуждённой истцам суммы). Иск рассматривали в Ленинском районном суде Перми.
"Отношение к нам очень не понравилось. Было ощущение, что нас воспринимают как каких-то преступников. Будто это мы в чём-то виноваты. Во время суда пришлось доказать, что мы действительно страдаем из-за смерти Алексея (такое уж у нас законодательство). Но речь не только о переживаниях. На фоне постоянного стресса у меня начались проблемы с сердцем, бронхиальная астма.
Причём, диагноз «астма» поставили в Ижевске. В Чайковском не могли понять, что со мной. У нас пульмонологов нет, а в Перми принимать отказались, — рассказала Татьяна Глухова. — В Ижевске меня поставили на ноги, сейчас астма в стадии ремиссии. У мужа после смерти сына давление подскакивало до 180 мм рт. ст., сильно болела рука. Моя мама стала паллиативным пациентом, нуждающимся в постоянном уходе. В Чайковском ей год не могли поставить диагноз, в Перми это сделали за три минуты".
Ленинский районный суд вынес решение в апреле 2024 года. И оно было не в пользу родных Алексея.
"Во время разбирательств мы дважды подавали ходатайство о том, чтобы отложить рассмотрение иска. Так положено по закону, если параллельно ведётся другое дело (в нашем случае — уголовное). Ведь результаты взаимозависимы. Но нам дважды отказали.
Оригиналы многих документов (в том числе итоги судмедэкспертизы) не были представлены, поскольку прикреплены к материалам уголовного дела. Вырывать их оттуда, чтобы вложить в гражданское — несерьёзно. Кроме того, есть такое понятие как тайна следствия. На тот момент к материалам у нас были приобщены документы из прокуратуры, где указано, что между действиями врачей и смертью Алексея выявлена косвенная причинно-следственная связь. Это, видимо, не приняли к сведению", — говорит Татьяна Глухова.
Второй раунд
Семья Алексея решила продолжить борьбу и подала апелляцию в краевой суд. С вердиктом первой инстанции не согласилась и прокуратура.
«Полагаем, что данное решение вынесено с нарушением норм материального и процессуального права», — говорится в направленном надзорным ведомством в судебную коллегию по гражданским делам краевого суда апелляционном представлении.
Последнее заседание по рассмотрению апелляции прошло 28 августа. На этот раз вердикт вынесли в пользу семьи Глуховых. Однако требования удовлетворили частично. Суд постановил выплатить часть средств, потраченных на погребение, и компенсацию морального вреда в меньшем размере.
«Суммы компенсации морального вреда в десятки раз ниже заявленных. Это смешные деньги за жизнь человека, на наш взгляд. Неужели вот так оценивают моральные страдания родителей после смерти ребёнка, их подкошенное здоровье? Для юридического лица, выступающего в качестве ответчика, сумма просто смешная. А нам ребёнка уже никто не сможет вернуть», — говорит Татьяна Глухова.
Деньги должны быть взысканы непосредственно с ЧЦГБ. При этом у ответчика есть время на то, чтобы обжаловать решение суда в кассационном порядке. В Минздраве Пермского края perm.aif.ru сообщили, что медучреждением пока не принято окончательное решение, подавать кассацию или нет.
«Больница так и не принесла нам извинения. Администрация учреждения не выразила соболезнования. Ни одного слова нам не сказали. Ни один доктор ни на одно заседание суда не приходил, а могли бы появиться хотя бы из уважения. Алексей ведь их сотрудником был, — говорит Татьяна Глухова. — Помощь и поддержку на похоронах оказали лишь коллеги сына — сотрудники скорой помощи. Низкий им поклон за это. Ребята тоже были потрясены случившимся и со слезами на глазах прощались с Лёшей».
«Хочется проснуться»
С тех пор, как умер Алексей, прошло почти три года. Однако семья так и не оправилась от потери.
«Так просто в двух словах это не объяснить. Ощущение, что всё случившееся — это какой-то кошмарный сон. Хочется проснуться поскорее, убедиться, что с моим старшим ребёнком всё хорошо, что он жив, находится рядом с нами, как всегда добрый, улыбчивый и позитивный. Хочется вздохнуть с облегчением и счастливо жить дальше. Но увы! Если раньше мы собирались всей семьей на праздники, выезжали на природу, в зоопарки, аквапарки, ходили за грибами, то сейчас наша жизнь — это дом, работа, следственный отдел, суд, поиск информации, консультации, чтение юридической и медицинской литературы, составление ходатайств, обращений и жалоб», — рассказывает Татьяна Глухова.
По её словам, рядом остались только самые-самые родные люди, остальные стараются отстраниться от чужого горя.
«Вещи Алексея лежат на своих местах. Мы ничего не убираем. Книги (большое собрание его любимой фантастики, медицинские справочники), конспекты, велосипед, часы, собранный им компьютер, фонендоскоп, подаренный мной на начало его учебы в колледже… У нас везде Лёшины фото. Возле них цветы, лампада со свечей, иконы. Гостей у нас сейчас не бывает. Наверное, первоначальное ощущение шока немного улеглось. Но постоянное ощущение невосполнимой утраты и тоска по родному человеку останутся навсегда», — тяжело вздыхает Татьяна.
Сайт perm.aif.ru продолжает следить за ходом расследования.