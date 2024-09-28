Релоканты возвращаются в Россию

— Четыре-пять лет тому назад мы начали задумываться. Первое еще пытались на Амазонке, съездили, там попробовали поработать. А потом с женой, в общем, посоветовались и решили, что давай, раз ребята едут в Россию, там Владивосток, и красиво — природа. По видео, везде смотрим — шибко нравится местность здесь, — сказал переселенец из Бразилии Дионис Килин.