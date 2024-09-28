Релоканты возвращаются в Россию

Очередная семья-переселенцев из Бразилии прилетела во Владивосток 27 сентября. Староверы в Приморье займутся привычным им земледелием. Эксперт отмечает активизацию возвращения в Россию мигрантов с русскими корнями, 34 семьи приехало с 2021 года, сообщает ИА PrimaMedia.
Староверы прилетели в Россию еще 19 сентября и все это время были в Москве — искали подходящий рейс во Владивосток. Семья большая — двое взрослых и трое детей, младшему из которых всего два года, провела это время в монастыре.
— Четыре-пять лет тому назад мы начали задумываться. Первое еще пытались на Амазонке, съездили, там попробовали поработать. А потом с женой, в общем, посоветовались и решили, что давай, раз ребята едут в Россию, там Владивосток, и красиво — природа. По видео, везде смотрим — шибко нравится местность здесь, — сказал переселенец из Бразилии Дионис Килин.
Еще около недели семья пробудет во Владивостоке — нужно сдать экзамен по русскому языку, пройти медосмотр, оформить документы для получения подъемных, а дальше отправится в Дальнереченский городской округ. Там их ждёт дом и земляки, переехавшие по программе переселения раньше.
Семьи староверов начали ехать еще с 2009 года, потом с 2015 года был большой перерыв. И по наблюдению эксперта с 2021 года снова начали активно переезжать в Россию потомки первой волны эмиграции.
— Если 54 семьи: 20 семей тогда и 34 семьи вот уже за последние три года. Такой народ оттуда едет крепкий, крестьянский. Они как-то быстро здесь приживаются, быстро вживаются в общество, развивают свои сельскохозяйственные кооперативы. Хорошие, крепкие крестьяне, которые нужны Приморскому краю, — считает председатель правления ПРОО «Миграция» Сергей Пушкарев.
По информации ГТРК «Владивосток», До конца года ожидается прибытие еще одной семьи из Бразилии. А в следующем — запланирован переезд староверов из Северной Америки.