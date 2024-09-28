Победителем фестиваля «Флаэртиана» в Перми стал фильм об уличном музыканте

Фильм об уличном музыканте «Стекло, моя несбывшаяся жизнь» стал победителем Международного фестиваля документального кино «Флаэртиана», который в этом году проходил в Перми в двадцать четвёртый раз, рассказали организаторы фестиваля.
Кинофестиваль завершился 27 сентября. Призы создателям лучших фильмов фестиваля вручили в трёх конкурсах: международном, национальном и студенческом.
Лучшим фильмом фестиваля была признана работа режиссера из Нидерландов Рогира Капперса «Стекло, моя несбывшаяся жизнь». Фильму присудили награду — «Большой золотой Нанук».
«Это трагикомическая история 52-летнего Рогира Капперса, который стремится к своей детской мечте. Он хочет стать знаменитым уличным музыкантом, играя на стеклянном органе — инструменте, сделанном из поющих винных бокалов», — пояснили организаторы фестиваля.
Приз «Серебряный Нанук» — «За открытие новых тем и новых героев» — вручили фильму «Против ветра» режиссёра Татьяны Соболевой. А «Малый Золотой Нанук» достался фильму, признанному лучшим в национальном конкурсе «Российская Флаэртиана» режиссёра Елены Копцевой «Лосёнок».
Посетители фестиваля получили возможность увидеть 107 фильмов из разных стран. 40 из них вошли в конкурсную программу, а ещё 67 фильмов были показаны в специальной программе. Кроме того, зрители участвовали в мастер-классах и обсуждениях, а также индустриальной программе Doc.Talk. Кинопоказы смогли посетить свыше 11 тысяч зрителей, ещё порядка 6 тысяч любителей кино приняли участие в мастер-классах, которые проходили онлайн.
Увидеть фильмы-победители фестиваля «Флаэртиана» ещё раз можно в Кристалл-центре и на площадках социальных кинозалов Пермского края. С расписанием показов можно будет ознакомиться в группе фестиваля.