Победителем фестиваля «Флаэртиана» в Перми стал фильм об уличном музыканте

Посетители фестиваля получили возможность увидеть 107 фильмов из разных стран. 40 из них вошли в конкурсную программу, а ещё 67 фильмов были показаны в специальной программе. Кроме того, зрители участвовали в мастер-классах и обсуждениях, а также индустриальной программе Doc.Talk. Кинопоказы смогли посетить свыше 11 тысяч зрителей, ещё порядка 6 тысяч любителей кино приняли участие в мастер-классах, которые проходили онлайн.