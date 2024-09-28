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В сентябре сотрудники МЧС спасли при ДТП в Новосибирской области 7 человек

Всего спасательные подразделения региона выезжали на ликвидацию 197 ДТП.

Источник: МЧС РФ

Пресс-служба МЧС России по Новосибирской области опубликовала статистику выездов спасательных подразделений региона на ликвидацию ДТП в сентябре 2024 года.

Сообщается, что всего было 197 выездов — в них пострадали 215 человек, 25 погибли и 7 удалось спасти.

Как правило, на месте аварии спасатели деблокируют пострадавших из зажатого транспортного средства, отключают аккумуляторы, смывают топливо и горюче-смазочные материалы.

В ближайшее время в Новосибирской ожидаются перепады температуры. Автомобилистов просят обратить внимание на эту информацию. По данным специалистов, чаще всего осенью к ДТП приводят мокрые дороги, гололёд, плохая видимость из-за тумана.

Водителей просят быть внимательными за рулём, менять летние шины на зимние, соблюдать скоростной режим, не делать резкие обгоны.

МЧС